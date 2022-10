Clădiri cu emisii zero în Europa, din 2030: Sediile autorităților publice, primele care vor trebui să respecte standardele de performanță energetică

Toate sediile noi ale autoritatilor publice vor trebui sa fie cladiri cu emisii zero incepand cu 2028, urmand ca din 2030 regula sa se aplice tuturor imobilelor nou-construite, potrivit unui comunicat al Consiliului Europei (CE). Forul european are in plan revizuire a Directivei privind performanta energetica a cladirilor, astfel incat pana in 2050 toate cladirile sa ecologice.

In ceea ce priveste cladirile noi, Consiliul a stabilit ca:incepand cu 2028, cladirile noi detinute de organisme publice sa fie cladiri cu emisii zeroincepand cu 2030, toate cladirile noi sa fie cladiri cu emisii zeroVor fi posibile exceptii pentru unele cladiri, cum ar fi cladirile istorice, lacasurile de cult si cladirile utilizate in scopuri de aparare."In ceea ce priveste cladirile existente, statele membre au hotarat sa introduca standarde minime de performanta energetica, care sa corespunda cantitatii maxime de energie primara pe care cladirile o pot folosi anual pe metro patrat. Scopul urmarit este de a declansa renovari si de a genera o eliminare treptata a cladirilor cu cele mai slabe performante si o imbunatatire continua a parcului imobiliar national", se arata in comunicatul CE.Praguri de performanta energetica pentru cladirile publiceCE arata ca, in ceea ce priveste cladirile nerezidentiale existente, statele membre au hotarat sa stabileasca praguri maxime de performanta energetica, pe baza consumului de energie primara.Un prim prag ar trasa o linie sub consumul de energie primara pentru 15% din cladirile cu cele mai slabe performante dintr-un stat membru.Un al doilea prag ar fi stabilit sub 25%."Statele membre au convenit sa aduca toate cladirile nerezidentiale sub pragul de 15% pana in 2030 si sub pragul de 25% pana in 2034. Pragurile ar urma sa fie stabilite pe baza consumului de energie al parcului imobiliar national la 1 ianuarie 2020 si pot fi diferentiate in functie de diferitele categorii de cladiri. Pentru cladirile rezidentiale existente, statele membre au hotarat sa stabileasca standarde minime de performanta energetica pe baza unei traiectorii nationale aliniate la renovarea progresiva a parcului lor imobiliar pentru a deveni un parc imobiliar cu emisii zero pana in 2050, dupa cum se arata in planurile lor nationale de renovare a cladirilor", se arata in comunicat.