Clasamentul țărilor cu cei mai mulți milionari. Numărul bogaților a scăzut la nivel mondial

Franţa ocupă în prezent locul trei lume după numărul milionarilor, potrivit ediţiei din 2023 a raportului World Wealth Report, realizat anul acesta în comun de băncile elveţiene Credit Suisse şi UBS, relatează Le Figaro.

Cu 2,8 milioane de milionari (în dolari) în 2022, adică 4,8% din milionarii lumii, Franţa a depăşit în acest an Japonia, aflată acum pe locul al patrulea, cu 2,7 milioane de milionari.Cu toate acestea, Franţa se află încă la mare distanţă de primele două ţări din clasament, Statele Unite şi China. America rămâne cu mult în fruntea plutonului, milionarii săi reprezentând 38,2% din totalul mondial. Mai precis are 22,7 milioane de milionari, cât populaţia unei ţări ceva mai mari decât România.China are 6,2 milioane de milionari, adică 10,5% din totalul mondial al bogaţilor.În acest clasament, Franţa depăşeşte cealaltă mare putere din Uniunea Europeană, Germania, care se află pe locul cinci, cu 2,6 milioane de milionari.Regatul Unit se află imediat după (2,5 milioane), urmat de Canada.În continuarea clasamentului vin Australia, Italia, Coreea de Sud, Ţările de Jos, Spania şi Elveţia, fiecare dintre acestea găzduind între 1 şi 2 milioane de milionari.Scădere la nivel mondial a numărului de milionariContrar tendinţei globale, numărul milionarilor din Franţa a rămas stabil în 2022, în creştere cu 25 faţă de 2021. La nivel mondial, însă, numărul milionarilor a scăzut cu 3,5 milioane anul trecut - până la 59,4 milioane la sfârşitul anului 2022 - "din cauza scăderii averii medii şi a abandonării activelor financiare", explică raportul.Numărul milionarilor a scăzut cu 1,8 milioane în Statele Unite într-un an, cu 466.000 în Japonia şi cu 439.000 în Marea Britanie.Doar câteva ţări au înregistrat creşteri relativ mici ale numărului de milionari, printre care Norvegia (+104.000), Iran (+104.000) şi Brazilia (+120.000).Studiul anual realizat de Credit Suisse şi UBS a analizat, de asemenea, "ultra-bogaţii", adică cei cu active de peste 50 de milioane de dolari. Şi aici, Statele Unite domină, chiar mai evident decât în clasamentul milionarilor. Aici se află mai mult de jumătate dintre aceste persoane, adică 123.870 de persoane. China ocupă din nou locul al doilea (32.910), înaintea Germaniei (9.100), Indiei (5.480), Canadei (4.560) şi Rusiei (4.490). Franţa se află doar pe locul nouă (3.890)....citeste mai departe despre " Clasamentul țărilor cu cei mai mulți milionari. Numărul bogaților a scăzut la nivel mondial " pe Ziare.com