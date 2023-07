Comisia Europeană a luat la ochi companiile de transport marfă: Propune reducerea profiturilor pentru a proteja mediul

Comisia Europeană a propus un set de măsuri prin care dorește să încurajeze companiile să folosească în transportul rutier de mărfuri vehicule cu emisii zero.

Executivul de la Bruxelles dorește să permită vehiculelor de transport marfă nepoluante o sarcină utilă superioară celor clasice și modifică regulamentul actual în care sunt stabilite greutatea și dimensiunile admise în prezent.În plus, Comisia își propune să atragă cât mai multe companii de transport de marfă pe calea ferată."Transport de mărfuri mai eficient și mai durabil"Peste 50% din marfă era transportată în UE pe rutier în 2020, iar acest transport contribuie major la emisiile de gaze cu efect de seră, explică Executivul de la Bruxelles, care a propus recent "măsuri pentru a face transportul de mărfuri mai eficient și mai durabil".Aceste măsuri sunt în deplină concordanță cu acordul Green Deal și își propun ecologizarea transportului de marfă, "pentru un câștig economic mai mic cu un impact mai mic asupra mediului".Directiva actuală privind greutatea și dimensiunile stabilește greutatea maximă, lungimea, lățimea și înălțimea pentru vehiculele grele.Noile propuneri revizuiesc aceste reguli pentru a permite o greutate suplimentară pentru vehiculele care utilizează tehnologii cu emisii zero, deoarece acestea tind să crească greutatea unui vehicul. Acest lucru va stimula adoptarea de vehicule și tehnologii mai curate, argumentează Comisia Europenă.Odată ce tehnologia se dezvoltă și sistemele de propulsie cu emisii zero devin mai ușoare, datorită și utilizării dispozitivelor și cabinelor aerodinamice, vehiculele mai curate vor beneficia de sarcină utilă suplimentară în comparație cu camioanele convenționale.De asemenea, va fi încurajată adoptarea unor cabine mai aerodinamice și a altor dispozitive de economisire a energiei, nu numai îmbunătățind confortul și siguranța șoferului, dar și pentru creșterea eficienței grupurilor motopropulsoare cu emisii zero.Calcularea amprentei de carbonComisia propune și o abordare metodologică comună pentru companiile de transport, prin care să își calculeze emisiile de gaze cu efect de seră dacă aleg să publice aceste informații sau dacă li se cere să le partajeze din motive contractuale.De cealaltă parte, căile ferate sunt costisitoare de construit și, în UE, din ce în ce mai aglomerate, arată Comisia Europeană. Noul regulament propus, care urmează să fie analizat de Parlamentul European și de Consiliu în cadrul procedurii legislative ordinare, va optimiza utilizarea acestora, pentru a atrage mai multe companii de transport de marfă pe calea ferată.Transportul de mărfuri este coloana vertebrală a pieței unice a UE și aproximativ 6 milioane de persoane au lucrat în sectorul transportului de marfă din UE în 2020.Dar transportul de marfă este, de asemenea, responsabil pentru peste 30% din emisiile de CO2 din transport, fiind nevoie urgentă de decarbonatare, susține Comisia Europeană.