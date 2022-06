Alianța pentru Aviația cu Emisii Zero. Ce presupune planul de 5 trilioane de euro până în 2050 lansat oficial de Comisia Europeană

Concept Airbus de avion comercial cu emisii zero FOTO Airbus

Comisia Europeană a lansat oficial vineri, 24 iunie, Alianța pentru aviația cu emisii zero, invitând membrii comunității aviatice să își unească forțele în pregătirea pentru apariția aeronavelor cu emisii zero.

Alianța pentru Aviația cu Emisii Zero își propune să pregătească ecosistemul aviației pentru intrarea în funcțiune a aeronavelor alimentate cu hidrogen și electricitate, pentru a se asigura că transportul aerian contribuie la obiectivul de neutralitate climatică al Europei pentru 2050.Aceasta va reuni reprezentanți ai producătorilor de avioane, companiilor aeriene, aeroporturilor, companiilor energetice și furnizorilor de combustibil, agențiilor de standardizare și certificare, grupurilor de interes pentru pasageri și de mediu și autorităților de reglementare.Aceștia vor lucra împreună pentru a identifica toate barierele în calea intrării în serviciul comercial a acestor aeronave, vor stabili recomandări și o foaie de parcurs pentru a le aborda, vor promova proiecte de investiții și vor crea sinergii și impuls în rândul membrilor.În special, membrii vor analiza aspecte precum cerințele de combustibil și infrastructură ale aeronavelor cu hidrogen și electrice în aeroporturi, standardizarea și certificarea și implicațiile pentru operatori (companii aeriene) și managementul traficului aerian.În următoarele două decenii, se așteaptă să fie introduse pe piață peste 44.000 de aeronave noi. Volumul potențial al pieței pentru aeronave cu emisii zero a fost estimat la 26.000 până în 2050, cu o valoare totală de 5 trilioane de euro, potrivit unui comunicat al Comisiei Europene,î.Alianța își va îndeplini în cele din urmă angajamentul de a alinia sectorul la ambiția, obiectivele și alte politici conexe ale UE în materie de climă. Dimensiunea internațională a sectorului este, de asemenea, un element major, deoarece combaterea schimbărilor climatice este un efort global.