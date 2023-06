Compania aeriană care a decis să cântărească toți pasagerii înainte de îmbarcare: ”Cântărim tot ce urcă în avion”

Autoritatea Aviației Civile din Noua Zeelandă cere companiei sale aeriene naționale să cântărească toți pasagerii care pleacă cu zboruri internaționale de la Aeroportul Internațional Auckland până pe 2 iulie 2023.

Este vorba despre un program, numit de Air New Zealand sondaj privind greutatea pasagerilor, o modalitate de a colecta date despre sarcina și distribuția greutății pentru avioane, a explicat compania aeriană, conform CNN.„Cântărim tot ceea ce urcă în avion – de la marfă, la mâncarea servită la bord și până la bagajele din cală", a declarat Alastair James, specialist în controlul încărcăturii la Air New Zealand.Pentru a proteja confidențialitatea persoanelor, compania aeriană spune că datele privind greutatea sunt anonime. Călătorilor li se va cere să stea pe un cântar digital atunci când fac check-in pentru zborul lor. Informațiile despre greutatea lor sunt apoi trimise spre colectare, dar nu sunt afișate pe ecran.„Știm că a păși pe cântar poate fi descurajant pentru unii. Dorim să asigurăm pasagerii noștri că nu există niciun afișaj vizibil nicăieri. Nimeni nu vă poate vedea greutatea, nici măcar noi", a spus James.Printre persoanele cărora li se poate cere să participe la sondaj se numără și cei care călătoresc cu zborul direct de la Auckland la aeroportul JFK din New York.