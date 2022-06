Țara în care pâinea mai ajunge doar pe masa bogaților. Prețul unui kilogram de făină depășește 20 de dolari

Painea a devenit, in Coreea de Nord, simbolul celor care au un statut privilegiat, in contextul in care, in timpul pandemiei de Covid-19, pretul fainii a explodat, potrivit Insider.

"Doar cei care sunt cu adevarat bogati isi pot cumpara faina importata si pot face paine si jijim (clatite sarate)", a declarat un localnic sub protectia anonimatului pentru Radio Free Asia (RFA), potrivit Insider.In aceasta tara, faina a ajuns sa fie de trei ori mai scumpa decat orezul, considerat multa vreme un aliment de lux rezervat celor mai bogati, in conditiile in care majoritatea nord-coreenilor consuma in principal porumb si alte cereale inferioare."Cand pretul fainii este de peste doua sau trei ori mai mare decat cel al orezului, asa cum este acum, painea devine dintr-odata hrana doar pentru oficialii de rang inalt si pentru bogati. Alimentele facute cu faina sunt acum un simbol al bogatiei", a mai declarat aceeasi sursa.In 2019, un kilogram de faina costa intre 4.000 si 4.600 de woni (4,44 - 5,11 dolari). Dupa inceputul pandemiei insa, pretul a urcat pana la 30.000 de woni (33 dolari) pe kilogram, iar in prezent se vinde in cele mai multe locuri cu 18.000 de woni (20 de dolari)/kg.Pretul a explodat in 2020, dupa ce autoritatile au decis oprirea importurilor si inchiderea granitelor.Anul acesta, granitele au fost redeschise pentru scurt timp, pana cand China a anuntat ca are un nou focar de Covid, iar Phenianul a raportat primele cazuri de infectare.Potrivit CIA, Coreea de Nord se confrunta cu o penurie alimentara extrem de severa, avand rezerve doar pentru 2 sau 3 luni, noteaza Digi24.