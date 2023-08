Temerile globale generate de criza de numerar din sectorul imobiliar din China

Cel mai mare dezvoltator imobiliar privat din China, Country Garden, încearcă să amâne pentru prima dată plata unor obligaţiuni private onshore, acesta fiind cel mai recent semn al unei crize sufocante de numerar în sectorul imobiliar, care pune presiune asupra Beijingului pentru a interveni, transmite Reuters.

Amplificând îngrijorările legate de riscul de contagiune, un mare trust chinez, care a avut în mod tradiţional o expunere considerabilă la imobiliare, Zhongrong International Trust Co, nu şi-a respectat obligaţiile de rambursare pentru unele produse de investiţii.Analiştii au avertizat că o creştere a ratei de nerambursare în cazul trusturilor, cunoscute şi sub denumirea de bănci din umbră, care au legături strânse cu sectorul imobiliar autohton, va afecta şi mai mult a doua economie din lume.Anxietatea cu privire la riscurile de contagiune se răspândeşte pe pieţele globale, punând guvernul Chinei sub o presiune crescândă pentru a oferi sprijin sectorului imobiliar aflat în dificultate, care reprezintă aproximativ un sfert din economie.Odinioară considerat un dezvoltator mai solid din punct de vedere financiar, necazurile Country Garden ar putea avea, de asemenea, un efect de îndepărtare a cumpărătorilor de case şi a firmelor financiare, mai mulţi dezvoltatori privaţi fiind aproape de un punct critic, dacă sprijinul Beijingului nu se va materializa în curând.Sectorul imobiliar chinez a suferit de scăderea vânzărilor, lichiditate redusă şi o serie de neplăţi ale dezvoltatorilor, de la sfârşitul anului 2021, cu China Evergrande Group în centrul crizei datoriilor.Cererea slabă din străinătate, consumul intern slab şi problemele persistente din sectorul imobiliar au fost factori majori în problemele Chinei de a realiza o redresare solidă post-Covid.Într-o mişcare care a dat o nouă lovitură încrederii investitorilor, două companii chineze cotate la bursă au declarat în weekend că nu au primit plăţi pentru produsele de investiţii aflate la scadenţă de la Zhongrong International Trust Co.Firmele trust sau băncile din umbră funcţionează în afara multor reguli care guvernează băncile, canalizând veniturile din produsele de avere vândute de bănci către dezvoltatori şi alte sectoare care nu pot accesa finanţarea bancară în mod direct.Preocupările cu privire la expunerea uriaşă a băncilor din umbră ale Chinei, o industrie de 3.000 de miliarde de dolari, aproximativ dimensiunea economiei Marii Britanii, la dezvoltatorii imobiliari au crescut în ultimul an, pe măsură ce sectorul a trecut de la o criză la alta.JPMorgan, într-o notă de cercetare de luni, a afirmat că creşterea defaulturilor trusturilor ar reduce în mod direct creşterea economică a Chinei cu 0,3-0,4 puncte procentuale şi că se aşteaptă la un "cerc vicios" al problemelor de finanţare imobiliară."Pe lângă riscurile financiare aparente şi transmiterea acestora, cel mai recent val de neplăţi din partea firmelor de administrare a averii cu privire la produse legate de trusturi este probabil să provoace unele efecte repetate substanţiale pentru economie în general", a spus Nomura într-o notă separată.MOMENT CRITICO sursă cu cunoştinţe directe a declarat luni că Country Garden a propus creditorilor să prelungească perioada de rambursare a unor obligaţiuni private onshore scadente pe 2 septembrie, în valoare de 3,9 miliarde de yuani, cu trei ani, în şapte tranşe.Country Garden a refuzat să comenteze.În declaraţii separate făcute în weekend, dezvoltatorul a declarat că va suspenda tranzacţionarea a 11 dintre obligaţiunile sale onshore, de luni, o mişcare despre care traderii au spus că de obicei semnalează planuri de a solicita prelungiri de rambursare.Numai în septembrie, Country Garden ar putea avea nevoie să ramburseze obligaţiuni onshore în valoare de peste 9 miliarde de yuani (1,25 miliarde de dolari), conform calculelor Reuters.Suspendarea obligaţiunilor sale onshore a urmat unui articol de vineri al publicaţiei chinezeşti Yicai conform, potrivit căruia compania se îndreaptă către o restructurare a datoriilor, după ce a ratat plăţile cupoanelor de obligaţiuni de doi dolari scadente pe 6 august, în valoare totală de 22,5 milioane de dolari.Acţiunile dezvoltatorului au scăzut luni cu 18,4%, până la 0,8 dolari pe unitate, trăgând în jos indicele proprietăţilor Hang Seng Mainland, care a scăzut cu 3,7%.Acţiunile Country Garden au pierdut 50% până acum în această lună.Obligaţiunile offshore ale Country Garden au scăzut şi ele, câteva tranzacţionându-se mai devreme la limita inferioară de 6 cenţi pe dolar. De atunci, majoritatea s-au întărit uşor.Necazurile sale se adaugă la preocupările de propagare a problemelor pe o piaţă imobiliară care se confruntă deja cu cererea slabă a cumpărătorilor.