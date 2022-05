14 lucruri ieșite din comun despre Grecia pe care puțini le știu

Grecia este o destinație foarte iubită de români și nu numai, fiind recunoscută pentru istoria sa, ruinele antice, cultura, mâncarea incredibilă și peisajele insulare superbe.

Cu toate că mulți turiști ajung pe meleagurile Greciei, există o serie de curiozități pe care puțini le știu, potrivit trafalgar.com.14 lucruri ieșite din comun despre GreciaGrecia este formată din mii de insuleProbabil ați auzit de Santorini, Mykonos și Creta, dar știați că Grecia este formată din alte mii de insule frumoase? Se estimează că Grecia găzduiește până la 6.000 de insule și doar aproximativ 200 dintre ele sunt locuite.Grecia are 18 situri incluse în Patrimoniul Mondial UNESCODacă vă place să vizitați situri de patrimoniu, Grecia este țara potrivită. Are 18 situri incluse în Patrimoniul Mondial UNESCO, inclusiv situri de renume mondial precum Acropola din Atena, Templul lui Apollo, Meteora și orașul vechi din Corfu.80% din Grecia este formată din munțiCând te gândești la Grecia, probabil că îți imaginezi plaje întinse, oceanul albastru, clădiri văruite în alb și cupole albastre. Dar unul dintre cele mai surprinzătoare lucruri despre Grecia este că munții alcătuiesc cea mai mare parte a țării. Este una dintre cele mai muntoase țări din Europa, cu 80% din țară acoperită de munți.Nicio zonă din Grecia nu se află la mai mult de 137 de kilometri de oceanGrecia are o coastă impresionantă de 16.000 de kilometri, a zecea cea mai lungă din lume. În plus, nicio parte a țării nu se află la mai mult de 137 de kilometri distanță de ocean.În Grecia trăiesc foarte multe animale sălbaticeGrecia găzduiește unele dintre cele mai unice animale din lume. Unele se găsesc doar pe anumite insule grecești, inclusiv foci, țestoase, broaște, șopârle, șerpi, pești, fluturi, șoareci și chiar Kri-kri (capra sălbatică cretană). În plus, există 240 de specii de păsări în țară.Numărul anual al turiștilor depășește populația GrecieiPeste 17 milioane de turiști vizitează Grecia în fiecare an. Este aproape dublu față de populația totală a Greciei. Este una dintre puținele țări din lume cu un număr de turiști care dublează populația, alături de Malta, Cipru și Luxemburg. Turismul reprezintă aproximativ 20% din PIB-ul Greciei.Capitala Greciei poartă numele zeiței AtenaAtena este zeița înțelepciunii și a ...citeste mai departe despre " 14 lucruri ieșite din comun despre Grecia pe care puțini le știu " pe Ziare.com