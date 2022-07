Compania aeriană care le-a dat câte 10.000 de dolari mai multor pasageri pentru a renunța la un zbor. Cum a fost primită oferta

Compania americană Delta Air Lines le-a făcut pasagerilor o ofertă inedită pentru a renunța la un zbor, din cauza supraaglomerării unei curse.

Luni, în timp ce pasagerii așteptau la poarta de îmbarcare înainte de o cursă spre Michigan, compania a anunțat că opt dintre aceștia vor primi câte 10.000 de dolari dacă renunță la locurile lor.Printre pasageri s-a aflat și un jurnalist, care a povestit pentru Insider care a fost reacția oamenilor.Inițial, pasagerii nu au înțeles despre câți voluntari este vorba și, când și-au dat seama, era deja prea târziu. "Dacă am fi știut că este vorba despre opt persoane, am fi coborât. Până ne-am dat seama, patru sau cinci persoane plecaseră deja", a spus jurnalistul, potrivit Digi24.Oferta companiei a fost la început de 5.000 de dolari, însă ea a fost dublată ulterior. Suma urma să fie plătită fie prin Apple Pay, fie sub forma unui card cadou Visa.Potrivit jurnalistului, cel puțin patru pasageri au renunțat la zbor.Despăgubirea neobișnuită vine în contextul haosului de pe aeroporturi, creat de cererea mare, care a revenit la nivelul dinainte de pandemie. Companiile aeriene se confruntă însă cu lipsa de personal și a piloților.