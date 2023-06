Deutsche Bank: Economiștii americani au desfăcut prea devreme șampania! SUA va intra sigur în recesiune în 2023

Economia americană se va contracta la finele anului în curs, spun economiștii Deutsche Bank, care anunță că inclusiv 2024 va fi un an cu recesiune pentru Statele Unite.

Specialiștii băncii germane au o viziune puternic contrastantă cu optimismul din SUA, unde unii economiști vorbesc triumfalist despre "recesiunea fără recesiune".Deutsche consideră că întreprinderile și consumatorii nu s-au adaptat încă la regimul actual al ratelor mari de dobândă, după un deceniu de rate negative sau zero.Ce mai ține economia americană pe linia de plutireMajorările agresive ale ratei de dobândă monetară operate în ultimul an de Rezerva Federală a SUA vor face ca economia americană să intre în recesiune în ultima parte a lui 2023, se arată în raportul "The Clock Is Ticking (Ceasul ticăie – n.r.)" publicat recent de Deutsche Bank.Specialiștii celei mai cunoscute bănci germane de investiții spun că economiștii americani s-au grăbit să declare că recesiunea a fost evitată și că "au scos dopul sticlei de șampanie prea devreme", estimând că luna octombrie 2023 va aduce aproape sigur recesiunea economiei SUA, potrivit fortune.com."Evitarea unei aterizări forțe ar fi fără precedent din punct de vedere istoric", a avertizat David Folkerts-Landau, economistul șef al grupului care a întocmit raportul, explicând faptul că Washington-ul a declanșat un ciclu economic de boom-depresiune care acum se apropie de stadiul final.Singurul lucru care ține în prezent economia SUA să nu intre pe teritoriu negativ sunt rezervele bănești strânse de consumatorii americani în timpul restricțiilor impuse de pandemia de coronavirus.Aceste rezerve se vor epuiza pe sfârșit de an, anticipează economiștii Deutsche Bank, prin urmare ei previzionează că recesiunea se va instala în prima lună a ultimului trimestru din 2023.Recesiune în SUA și în 2024Viziunea lor contrastează puternic cu optimismul recent al investitorilor de pe piața americană, precum și cu opiniile emise de mai mulți economiști americani că Rezerva Federală - FED a reușit aparent imposibilul, să "răcească" o economie "supraîncălzită" fără a declanșa o recesiune.Singura consecință a majorărilor agresive de dobânzi operate de FED a fost scăderea puternică a prețurilor activelor, deci SUA au avut, cel puțin până acum, o "recesiune fără recesiune", potrivit unor econo