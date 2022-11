Cel mai mare diamant roz-intens în formă de pară care a fost scos vreodată la licitaţie ar putea fi adjudecat pentru o sumă impresionantă.

Reprezentanții casei de licitații Christie's din Geneva au anunțat că această bijuterie ar putea fi vândută pentru suma de 35 de milioane de dolari în data de 8 noiembrie, potrivit Reuters.”Diamantul are 18,18 carate, care este, bineînţeles, un număr extrem de norocos pentru colecţionarii asiatici. Am avut parte deja de un interes enorm din toată lumea”, a spus Max Fawcett, directorul departamentului de bijuterii din Geneva al casei Christie's.FORTUNE PINK 💎The 18.18 carats Fortune Pink, the largest pear-shaped vivid pink diamond ever put up for auction, could sell for up to $35 million at a Christie's sale of rare jewels. Photos by Denis Balibouse/Reuters pic.twitter.com/wKDBvt5QTD— Rappler (@rapplerdotcom) November 3, 2022”Culoarea este excepţională. Este cu adevărat un diamant clar de un roz-intens. Într-adevăr o nestemată, ceva ce nu am mai văzut de multă vreme la Christie's”, a mai spus el.Piatra preţioasă, cunoscută sub numele de Fortune Pink Diamond, ar putea fi adjudecată contra unei sume cuprinse între 25 de milioane de dolari şi 35 de milioane de dolari.Cel mai mare diamant roz-intens vândut vreodată de casa Christie's a fost Winston Pink Legacy, de 18,96 carate, adjudecat pentru 50,4 milioane de dolari în 2018, când a stabilit un nou record mondial de preţ per carat pentru un diamant roz achiziţionat în cadrul unei licitaţii. ...citeste mai departe despre " Cât costă cel mai mare diamant roz scos vreodată la licitație. Bijuteria rară ar putea fi vândută pe 8 noiembrie " pe Ziare.com