Economia Chinei a ajuns în câteva luni la cea mai slabă performanță din ultimii 30 de ani: "S-a aflat pe marginea căderii în stagflaţie"

Economia Chinei, a doua cea mai mare din lume, a inregistrat rezultate extrem de slabe in trimestrul al doilea al anului 2022, ca urmare a efectelor carantinei, relateaza Reuters.

Datele oficiale publicate vineri arata ca Produsul Intern Brut al Chinei a crescut cu doar 0,4% in trimestrul aprilie-iunie 2022 fata de perioada similara a anului trecut.ste cea mai slaba performanta inregistrata de economia chineza de la debutul publicarii datelor statistice in 1992, excluzand contractia de 6,9% inregistrata in primele trei luni ale anului 2020 din cauza socului initial al pandemiei de COVID. Cifra anuntata de autoritatile chineze este mult sub avansul de 1% prognozat de analistii intervievati de Reuters si de asemenea o incetinire dramatica dupa avansul de 4,8% inregistrat in primul trimestru.In trimestrul al doilea comparativ cu primul trimestru, Produsul Intern Brut al Chinei a inregistrat o scadere de 2,6%, fata de estimarile analistilor care mizau pe un declin de 1,5% si dupa un avans de 1,4% in primele trei luni ale anului."Economia chineza s-a aflat pe marginea caderii in stagflatie, insa cea mai dificila perioada a trecut. Putem exclude posibilitatea unei recesiuni, sau doua trimestre consecutive de contractie", a apreciat Toru Nishihama, economist sef la Dai-ichi Life Research Institute in Tokyo.Carantine totale sau partiale au fost impuse in marile centre din intreaga tara in lunile martie si aprilie, inclusiv in capitala financiara Shanghai. Chiar daca multe dintre aceste restrictii au fost ridicate, iar datele pentru luna iunie dau semne de imbunatatire, analistii nu se asteapta la o revenire economica rapida. Autoritatile chineze isi continua politica de toleranta zero fata de Covid, piata imobiliara chineza este intr-o grava cadere iar perspectivele economice mondiale s-au inrautatit.In primele sase luni ale acestui an, Produsul Intern Brut al Chinei a inregistrat un avans de 2,5% comparativ cu perioada similara a anului trecut.Aceste cifre arata ca tinta oficiala de crestere pentru acest an, de aproximativ 5,5%, va fi dificil de atins atat timp cat Beijingul continua politica de toleranta zero fata de Covid. Analistii intervievati de Reuters se asteapta ca economia chineza sa inregistreze o crestere de 4% in acest an. Multi economisti cred ca spatiul de manevra al Bancii centrale a Chinei