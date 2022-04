Presă: Elon Musk se pregătește să cumpere Twitter în zece zile

CEO-ul Tesla, Elon Musk, este dispus să investească până la 15 miliarde de dolari din banii săi pentru a prelua Twitter și va face o ofertă în termen de 10 zile, potrivit informațiilor apărute în presa americană.

The New York Post a raportat marți, 19 aprilie, că Musk, cu o participație de 9,1% în compania de social media, a apelat la Morgan Stanley pentru a ajuta la strângerea a 10 miliarde de dolari suplimentari.Oferta masivă de 43 de miliarde de dolari a lui Musk pentru achiziționarea companiei – sau 54,20 dolari pe acțiune – poate necesita împrumuturi atât împotriva companiei, cât și a acțiunilor sale, pe lângă strângerea de bani de la investitorii de capital privat, a raportat The Post, citând două surse apropiate situației.Suma între 10 și 15 miliarde de dolari, pe care Musk este dispus să o investească, este cu mult peste cota sa de aproximativ 3,4 miliarde de dolari în companie. Co-investitorii vor avea colectiv mai multe capitaluri proprii pe Twitter, dar Musk va rămâne cel mai mare acționar unic, potrivit sursei citate.Săptămâna trecută, Twitter a adoptat o măsură cunoscută sub numele de „pilula otrăvitoare", care se referă la o tactică pe care o folosesc companiile pentru a împiedica un investitor să acumuleze un pachet majoritar de acțiuni într-o companie.Dacă vreun acționar acumulează un pachet de 15% din acțiuni în companie într-o achiziție neaprobată de consiliul de administrație, alți acționari vor avea dreptul de a cumpăra acțiuni suplimentare cu o reducere, diluând pachetul de aproximativ 9,1% achiziționat recent de Musk.Pentru ca oferta lui Musk să aibă succes, el ar trebui să obțină aprobarea deplină din partea majorității acționarilor Twitter.