O țară din deșert îi ia locul lui Putin: Afacere uriașă de 1 miliard de dolari cu un stat NATO puternic

După ce Putin a declanșat invazia din Ucraina în 24 februarie 2022, țările occidentale în frunte cu Statele Unite au impus mai multe pachete de sancțiuni contra Moscovei și au tăiat dependența UE de energia Rusiei. Acum, o altă țară, Emiratele Arabe Unite, îi ia locul regimului de la Kremlin pe bătrânul continent, semnând un contract de 1 miliard de dolari cu Franța, de livrare de gaze naturale lichefiate.

Firma ADNOC Gas din Emiratele Arabe Unite a anunțat luni, 1 mai 2023, un acord de 1 miliard de dolari pentru a furniza gaze naturale lichefiate companiei franceze TotalEnergies, în timp ce Europa se străduiește să găsească alternative la sursele de energie rusești, potrivit BSS News.Gazul natural lichefiat furnizat în cadrul acordului de furnizare de trei ani „va fi livrat pe diverse piețe de export din întreaga lume”, se arată într-un comunicat ADNOC Gas. Acordul este evaluat între 1 miliard și 1,2 miliarde de dolari, se arată în comunicat, fără a detalia cantitățile implicate.Inovație genială: Prima autostradă din lume unde mașinile se încarcă în timpul mersului VIDEO„Acordul urmează să înceapă în 2023 și vizează piața asiatică ca prioritate”. Înțelegerea a fost semnată cu TotalEnergies Gas and Power Limited, o subsidiară a multinaționalei franceze.ADNOC Gas, care a devenit operațională abia la începutul acestui an, este o subsidiară a gigantului energetic de stat Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC). Emiratele Arabe Unite au devenit un partener cheie pentru țările occidentale, în timp ce acestea se străduiesc să obțină acorduri de energie la nivel mondial pentru a înlocui importurile din Rusia, lovită de sancțiuni după invazia Ucrainei de către Kremlin, de anul trecut.În iulie, a fost semnat un acord între TotalEnergies și ADNOC „pentru cooperarea în domeniul aprovizionării cu energie” în timpul unei vizite a președintelui Emiratelor Arabe Unite, șeicul Mohamed bin Zayed Al-Nahyan, la Paris.Avertisment major al directorului FBI: ”Țara asta are de 50 de ori mai mulți hackeri decât noi”În septembrie 2022, Emiratele Arabe Unite au fost de acord să livreze Germaniei gaze naturale și motorină, ca parte a unui acord de „securitate energetică” pentru a înlocui livrările rusești.În 2021, Emiratele Arabe Unite au produs 57 de miliarde de metri cubi (bcm) de gaze naturale, sau aproximativ 1,4% din producția ...citeste mai departe despre " O țară din deșert îi ia locul lui Putin: Afacere uriașă de 1 miliard de dolari cu un stat NATO puternic " pe Ziare.com