Cât vor trebui să plătească americanii ca să intre în Uniunea Europeană. Sistemul va fi aplicat din 2023

Uniunea Europeana a anuntat lansarea mult asteptatului sistem de scutire de viza, ETIAS, care va debuta in mai 2023.

Desi ETIAS nu este acelasi lucru cu o viza - este mai rapida, se face online si nu necesita informatii biometrice - exista totusi o procedura si un cost pentru obtinerea acesteia, asemanatoare cu schema ESTA a SUA. ETIAS, care inseamna Sistemul european de informatii si autorizatii de calatorie, fusese programat anterior pentru un debut la sfarsitul anului 2022.Calatorii din UE sunt scutiti si au libertate de miscare in blocul comunitar, permitandu-le sa petreaca atat timp cat doresc in multe tari. Rezidentii UE vor fi, de asemenea, scutiti.Dar pentru toti ceilalti care intra in bloc dintr-o tara care anterior nu avea nevoie de viza, ETIAS va fi obligatoriu. Miscarea afecteaza aproximativ 60 de tari, inclusiv SUA si Marea Britanie, care si-a pierdut libertatea de miscare in UE, dupa Brexit. Nimic nu se schimba pentru cei care anterior aveau nevoie de viza pentru a intra.Procesul de aplicare se va desfasura printr-un "sistem IT in mare masura automatizat", cu aprobarea acordata "in cateva minute", pentru aproximativ 95% dintre solicitanti, potrivit unui nou memoriu emis de UE. Timpul maxim necesar pentru aprobare ar putea fi de pana la o luna in "cazuri exceptionale". Orice persoana a carei cerere este respinsa va avea dreptul de a face apel, scrie CNN.Autorizatia ETIAS va fi valabila pentru un numar nelimitat de intrari in decursul a trei ani. Cu toate acestea, detinatorii trebuie sa respecte regulile de imigrare si de depasire a sederii. In prezent, cetatenii din tari terte nu pot ramane mai mult de 90 de zile in bloc in intregime, pentru fiecare perioada de 180 de zile.Cost: 7 EUR (7,35 dolari) pentru cei cu varsta cuprinsa intre 18 si 70 de ani. Nu este inca clar daca altii vor avea o rata redusa sau vor putea aplica gratuit. In comparatie, SUA percepe 21 de dolari pentru o autorizatie ESTA. Data de incepere a cererilor nu a fost inca anuntata. ...citeste mai departe despre " Cat vor trebui sa plateasca americanii ca sa intre in Uniunea Europeana. Sistemul va fi aplicat din 2023 " pe Ziare.com