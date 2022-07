Statele Unite au întrecut Rusia în exportul de gaz către Europa, pentru prima oară în istorie. Gazprom intră în panică

Exportul de gaz american in tarile europene a depasit exporturile Rusiei.

In luna iunie, livrarile de GNL (gaz natural lichefiat) din Statele Unite catre Europa au eliminat Gazprom din pozitia de lider de piata, exporturile prabusindu-se din cauza sanctiunilor.Fii la curent cu cele mai noi informatii LIVE despre razboiul din UcrainaCanalul de Telegram "Ucraina 365" publica un grafic al modificarilor exporturilor de gaze catre Europa in ultimul an si jumatate. Potrivit acestuia, in iunie, livrarile de gaze rusesti catre Europa (excluzand Turcia) au scazut la 5,1 miliarde de metri cubi, in timp ce cu un an mai devreme au depasit 10 miliarde de metri cubi. Livrarile in iunie sub forma de GNL din Statele Unite au ajuns la 5,3 miliarde de metri cubi, iar in urma cu 12 luni, abia depaseau 1 miliard.Furnizarea de "combustibil albastru" catre europeni a fost comentata de seful Agentiei Internationale pentru Energie (AIE), Fatih Birol, pe Twitter."Cele mai recente reduceri graduale ale livrarilor de gaze rusesti catre Europa au dus la faptul ca, pentru prima data in istorie, Uniunea Europeana a importat mai mult GNL din Statele Unite intr-o luna decat printr-o conducta din Rusia ", a scris el.Russia's recent steep cuts in natural gas flows to the EU mean this is the 1st month in history in which the EU has imported more gas via LNG from the US than via pipeline from RussiaThe drop in Russian supply calls for efforts to reduce EU demand to prepare for a tough winter pic.twitter.com/YmjvRN39ND- Fatih Birol (@fbirol) June 30, 2022Dupa ce a pierdut oportunitatea de a vinde liber gaz, tara agresoare a decis sa castige bani in plus pe seama cetatenilor sai. Astfel, de la 1 iulie, gigantul Gazprom ridica preturile angro pentru industrie si populatie.Se stie ca pretul angro la gaz va creste cu 5%, respectiv 3%. Anterior a fost raportat ca actiunile "Gazprom" s-au prabusit cu 30% . Presa a explicat motivul prabusirii prin capitalizarea companiei. In plus, prabusirea cotatiilor Gazprom a dus la o prabusire a intregii Burse din Moscova cu peste 700 de miliarde de ruble....citeste mai departe despre " Statele Unite au intrecut Rusia in exportul de gaz catre Europa, pentru prima oara in istorie. Gazprom intra in panica " pe Ziare.com