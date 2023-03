Cum şi-a făcut un imperiu imobiliar fiica unui dictator din Asia Centrală: ”E unul dintre cele mai mari cazuri de mită şi corupţie din toate timpurile”

A apărut în videoclipuri pop sub numele de scenă "Googoosha", a condus o companie de bijuterii şi a fost ambasadoare în Spania. Mult timp, Gulnara Karimova a fost considerată succesoarea în funcţie a tatălui său, Islam Karimov, care a condus Uzbekistanul din 1989 până când a murit, în 2016. Dar apoi, în 2014, ea a dispărut brusc din peisajul public, relatează BBC.

Ulterior s-a aflat că a fost reţinută pentru acuzaţii de corupţie în timp ce tatăl ei era încă la putere şi că a fost condamnată, în decembrie 2017. În 2019, ea a fost trimisă la închisoare pentru că a încălcat termenii arestului la domiciliu.Procurorii au acuzat-o că făcea parte dintr-un grup infracţional care controla active de peste 1 miliard de dolari în 12 ţări, inclusiv în Regatul Unit, Rusia şi Emiratele Arabe Unite.Însă între timp, Karimova şi asociaţii săi vânduseră deja o parte din proprietăţile care ar fi fost achiziţionate cu bani provenind din corupţie.Freedom For Eurasia a cercetat registrele de proprietate şi de cadastru identificând cel puţin 14 proprietăţi achiziţionate înainte de arestarea ei, cu fonduri presupus suspecte, în diferite ţări, între care Marea Britanie, Elveţia, Franţa, Dubai şi Hong Kong."Cazul Karimova este unul dintre cele mai mari cazuri de mită şi corupţie din toate timpurile", spune Tom Mayne, cercetător la Universitatea din Oxford, unul dintre autorii raportului Freedom For Eurasia intitulat "Who Enabled the Uzbek Princess?" (Cine a permis accesul prinţesei uzbece? - n.r.), care urmează să fie publicat marţi, 14 martie.Raportul Freedom For Eurasia menţionează că firme din Londra şi din Insulele Virgine Britanice au fost folosite de Karimova sau de asociaţii săi pentru a cheltui sume uriaşe provenite din corupţie achiziţionând proprietăţi şi avioane private. Fiica dictatorului uzbec a cheltuit 240 de milioane de dolari pe proprietăţi, de la Londra la Hong Kong, raportului.Firme de contabilitate din Londra şi din Insulele Virgine Britanice au acţionat pentru companiile britanice implicate în aceste tranzacţii, ceea ce ridică noi dubii cu privire la eforturile Regatului Unit de a combate averile ilegale, notează BBC. Raportul Freedom House arată că uşurinţa cu care Karimova a obţinut proprietăţi în Marea Britanie este "îngrijorătoare". Autorităţile britanice sunt acuzate de mult timp că nu fac suficiente eforturi pentru a-