Grecia și Bulgaria au inaugurat un gazoduct care le permite aprovizionarea cu gaze naturale din Azerbaidjan

Premierul grec si omologul sau bulgar au inaugurat vineri, 8 iulie, gazoductul care va aproviziona Bulgaria cu gaze naturale din Azerbaidjan, deoarece aprovizionarea vitala a Sofiei cu gaze provenite din Rusia a fost intrerupta in aprilie, pe fondul consecintelor invaziei Moscovei in Ucraina, relateaza The Associated Press.

Premierul grec Kyriakos Mitsotakis a subliniat importanta noului gazoduct ca o linie alternativa de alimentare pentru Bulgaria, intrucat Grecia incearca sa devina un hub regional de transport al energiei."Acesta nu este doar o conducta de gaz, ci un pod energetic sud-nord crucial", a declarat Mitsotakis in timpul unei ceremonii in nord-estul Greciei. Premierul bulgar interimar, Kiril Petkov, a subliniat rolul gazoductului in inlaturarea monopolului rusesc al gazelor in tara sa.La sfarsitul lunii aprilie, Rusia a intrerupt livrarile de gaze catre Bulgaria, dupa ce oficialii au refuzat cererea Moscovei de a plati facturile in ruble, moneda rusa.Mai mult decat atat, relatiile dintre cei doi fosti aliati ai blocului sovietic s-au racit in ultimele luni, iar in luna iunie, Bulgaria a ordonat expulzarea a 70 de diplomati rusi, decizie care a declansat un raspuns furios din partea Moscovei.Gazoductul de 182 de kilometri inaugurat vineri leaga orasul Komotini, din nord-estul Greciei, de orasul Stara Zagora, din centrul Bulgariei, si are o o capacitate initiala de 3 miliarde de metri cubi de gaz. De asemenea, exista perspectiva extinderii in viitor la 5 milioane de metri cubi. Prin acest gazoduct ar urma sa ajunga gaze naturale si in Romania.Livrarile sunt estimate sa ajunga in Bulgaria in saptamanile urmatoare. Grecia isi doreste sa isi atribuie rolul de centru energetic in regiunea Balcanilor, folosind combustibili fosili din Marea Caspica si sud-estul Marii Mediterane si, precum si energie regenerabila din Egipt, pentru a aproviziona regiunea pe fondul consecintelor razboiului din Ucraina.De asemenea, Grecia construieste un terminal de gaze naturale lichefiate in largul portului din nord-estul orasului Alexandroupolis, in apropiere de Komotini.