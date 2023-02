Gazprom este în pragul prăbușirii. Analiza Reuters despre dezastrul care pândește gigantul energetic al Rusiei

Nivelul vânzărilor Gazprom pentru prima lună a anului 2023 și previziunile experților indică faptul că veniturile monopolistului rus din exporturi s-ar putea prăbuși imediat la jumătate, scrie Reuters.

Acest lucru va crește presiunea asupra bugetului Rusiei, care a avut deja un deficit de 25 de miliarde de dolari în ianuarie.În ianuarie, veniturile Gazprom din vânzarea de gaze în străinătate s-au ridicat la doar 3,4 miliarde de dolari, comparativ cu 6,3 miliarde de dolari în aceeași perioadă a anului trecut, a raportat Reuters.Fostul manager al Gazprom a fost mai direct. „Munca a sute de oameni care au petrecut zeci de ani construind sistemul de export este acum aruncată la toaletă”, a declarat fostul manager pentru Reuters, sub rezerva anonimatului, temându-se de represalii.Motivul este scăderea exporturilor. Anul trecut, s-au prăbușit deja la aproape jumătate, atingând minimul post-sovietic. Anul acesta tendința descendentă a continuat.Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a calculat că de la începutul războiului din Ucraina, Rusia a redus aprovizionarea cu gaze către UE cu 80%. Până la sfârșitul anului trecut, Rusia a furnizat doar aproximativ 7,5% din necesarul de gaze ale Europei de Vest, față de aproximativ 40% în 2021.Până pe 24 februarie, Rusia era încrezătoare că va vinde mai mult gaz Europei. Pentru a compensa scăderea veniturilor, Rusia încearcă să mărească capacitatea conductelor către Turcia și China. Dar dacă noile contracte vor fi la fel de profitabile precum contractele cu Europa de Vest este o mare întrebare.Gazprom și China nu dezvăluie prețul convenit la gaz, dar este cu mult sub prețurile actuale de pe piață. Costul gazului a fost stabilit în timpul construcției conductei Power of Siberia.Potrivit lui Ronald Smith, analist senior de petrol și gaze la BCS Global Markets, prețul gazului exportat în China în 2022 a fost în medie de 270 USD per 1.000 de metri cubi. Acest lucru este mult mai mic decât prețurile din Europa. ...citeste mai departe despre " Gazprom este în pragul prăbușirii. Analiza Reuters despre dezastrul care pândește gigantul energetic al Rusiei " pe Ziare.com