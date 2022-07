Franța naționalizează un gigant al energiei, pe fondul crizei generate de războiul din Ucraina

Companiei furnizoare de energie EDF, care este coplesita de datorii, va fi nationalizata de statul frncez, a anuntat miercuri, 6 iulie, prim-ministrul Elisabeth Borne.

"Va confirm astazi ca statul intentioneaza sa controleze 100% din capitalul EDF", a spus Borne intr-un discurs sustinut in camera inferioara a Parlamentului, la prezentarea prioritatilor guvernului sau minoritar.EDF, la care statul detine peste 80%, se confrunta cu intarzieri si depasiri bugetare pentru noile sale centrale nucleare din Franta si Marea Britanie si cu probleme de coroziune la unele dintre reactoarele sale vechi, probleme care i-au lovit puternic pretul actiunilor in ultimele luni.Optiunea nationalizarii EDF a fost semnalata de presedintele Emmanuel Macron, care intentioneaza sa faca din companie pilonul principal al unei investitii masive in noi reactoare nucleare. ...citeste mai departe despre " Franta nationalizeaza un gigant al energiei, pe fondul crizei generate de razboiul din Ucraina " pe Ziare.com