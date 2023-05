Guvernul german alocă un miliard de euro în plus pentru refugiați în 2023

Guvernul german va majora suma forfetară plătită celor 16 landuri federale cu 1 miliard de euro în 2023 pentru a acoperi cheltuielile cu refugiaţii.

Decizia a fost luată de către guvernul de la Berlin miercuri, seară, însă reuniunea oficialilor nu a dus la un acord cu privire la un regim de finanţare pe termen mai lung, informează joi, 11 mai, dpa.Premierii de land şi cancelarul federal german Olaf Scholz au avut dispute în ceea ce priveşte o majorare permanentă a fondului federal pentru finanţarea cazării şi îngrijirii celor care se refugiază în Germania, însă nu au reuşit să ajungă la un acord în timpul reuniunii care s-a desfăşurat la sediul cancelariei federale.Guvernele federal şi de landuri au convenit să amâne o decizie fundamentală privind finanţarea permanentă.Miliardul de euro în plus este menit să sprijine landurile în a oferi ajutor suplimentar municipalităţilor lor şi a finanţa digitalizarea autorităţilor de imigraţie.În primele patru luni din acest an, Oficiul federal pentru Migraţie şi Refugiaţi a primit 101.981 de cereri de azil, ceea ce constituie o creştere de circa 78% comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut.De la începutul acestui an, principalele ţări de origine ale solicitanţilor de azil în Germania sunt Siria, Afganistan şi Turcia.Anul trecut, circa 218.000 de persoane au înaintat pentru prima dată cerere de azil în Germania. De asemenea, municipalităţile trebuie să ofere cazare pentru 1 milion de refugiaţi de război din Ucraina, care nu au înaintat cerere de azil.Pentru a impune mai consecvent expulzările, guvernele federal şi de landuri au convenit să extindă durata maximă de detenţie de dinaintea plecării de la cele 10 zile în prezent până la 28 de zile, a spus Scholz.Potrivit informaţiilor furnizate, s-a convenit de asemenea să fie extinse competenţele Poliţiei Federale şi să fie îmbunătăţit schimbul de informaţii dintre autorităţile judiciare şi în domeniul imigraţiei.