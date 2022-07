Kazahstanul amenință Rusia că va rupe contractele cu companiile care transportă cereale furate din Ucraina

Ministrul kazah al industriei si dezvoltarii infrastructurii, Kairbek Uskenbaev, a declarat ca Kazahstanul va rezilia contractele de inchiriere a navelor cu companiile rusesti daca acestea transporta cereale furate din Ucraina.

Declaratia a fost facuta presei kazahe, comentand retinerea in Turcia a unui vas cu cereale din Ucraina.Fii la curent cu cele mai noi informatii LIVE despre razboiul din UcrainaDaca se dovedeste vina companiei ruse in activitati ilegale, contractul de inchiriere va fi reziliat."Aceasta nava a fost inchiriata unei companii ruse. Nu s-au aplicat sanctiuni companiei ruse care a inchiriat-o. Nu exista restrictii daca marfurile sunt transportate legal. Daca exista o incalcare a legii de cealalta parte, daca Turcia sau Ucraina ne vor da un raport oficial, atunci vom efectua o investigatie, vom lua masurile corespunzatoare si vom lua decizia noastra ", a spus ministrul.Jurnalistii BBC au efectuat o ancheta, in timpul careia au constatat ca cerealele ucrainene furate de Rusia sunt vandute prin Crimeea catre Turcia si Siria. Totodata, Turcia incearca sa joace un rol de intermediar pentru a deschide rutele de la Marea Neagra blocate de Rusia, pentru livrarea cerealelor ucrainene catre pietele internationale.