În câți ani nu vom mai avea nevoie de petrol. Ultimele prognoze privind cererea globală a industriei auto

Electrificarea se dezvoltă într-un ritm alert pe scena globală, dar impactul ei asupra producției de petrol este de doar 1,25%, ceea ce se traduce prin nevoia de combustibili fosili pentru câteva decenii.

Reducerea emisiilor se concentrează pe diferite sectoare, cum ar fi generarea de electricitate, transport, industrie, agricultură, prin înlocuirea combustibililor fosili cu surse de energie regenerabilă, cum ar fi energia solară, eoliană, hidroelectrică și geotermală.Prognozele arată că cererea globală de petrol va atinge vârful în acest deceniu și mai precis în 2027.Pe măsură ce tot mai mulți șoferi trec de la mașinile pe benzină și diesel la cele electrice, consumul de petrol pentru transportul rutier se va reduce aproximativ la jumătate până în 2050, când cererea va fi de aproximativ 20 de milioane de barili pe zi.În ciuda progreselor înregistrate în privința mașinilor electrice, flota existentă de mașini cu zero emisii economisește aproape 300.000 de barili de petrol pe zi, o cifră foarte scăzută (1,25%) față de cele peste 24 de milioane de barili pe zi consumați de vehiculele cu motoare pe combustie.Cu toate acestea, estimările sugerează că până în 2050 vor exista peste un miliard de mașini electrice, dar vor fi necesare și mai multe pentru a elimina complet consumul de petrol și a obține zero emisii în transportul rutier.Prognozele sunt bune pe unele piețe importante precum China, Germania și Marea Britanie. Se așteaptă ca acestea să atingă 100% din vânzările de mașini electrice de pasageri până la jumătatea secolului.Dar alte țări sunt încă departe de aceste obiective. Problema nu se limitează la autoturisme, ci și la camioanele de transport, a căror ”electrificare” se desfășoară într-un ritm lent.Cheia constă în transportul rutier. Potrivit prognozelor BNEF, până în 2050 vor fi necesari aproximativ 20 de milioane de barili de petrol pe zi, din care aproximativ 9 milioane de barili pe zi vor fi consumați de cele 445 de milioane de mașini pe benzină și diesel care vor exista la acel moment. Vehiculele comerciale cu motoare cu ardere internă, o flotă mult mai mică, dar cu nevoi mai mari de combustibil, vor consuma 11 milioane de barili pe zi.Deși vehiculele electrice ar putea reduce cererea de petrol pe termen lung, acest lucru nu va duce neapărat la o scădere a prețului petrolului. Dacă investițiile în noi surse încetinesc cererea mai rapid, prețurile ar putea rămâne ridicate și volatile.În comparație cu alte sectoare precum aviația și transportul maritim, transportul rutier are deja alternative la combustibilii fosili. Cu toate acestea, în aceste industrii opțiunile rămân limitate din cauza barierelor tehnologice și financiare....citeste mai departe despre " În câți ani nu vom mai avea nevoie de petrol. Ultimele prognoze privind cererea globală a industriei auto " pe Ziare.com