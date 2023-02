Intoxicare lansată în toiul nopții de Rusia: Ucraina se pregătește să atace Transnistria. Autoritățile din Chișinău fac apel la calm

Ministerul rus al Apărării a transmis un comunicat în dimineața zilei de joi, 23 februarie, în jurul orei 5.00, în care reclamă faptul că Ucraina s-ar pregăti să atace Transnistria.

"Potrivit informațiilor disponibile, în viitorul apropiat regimul de la Kiev pregătește o provocare armată împotriva Transnistriei, care va fi efectuată de unități ale forțelor armate ale Ucrainei, inclusiv cu implicarea grupării naționaliste Azov.Ca pretext pentru invazie, este planificată organizarea unei presupuse ofensive a trupelor ruse de pe teritoriul Transnistriei.Pentru a face acest lucru, sabotorii ucraineni care participă la invazia înscenată vor fi îmbrăcați în uniforma personalului militar al Forțelor Armate ale Federației Ruse.BREAKING: Russia's defense ministry says that "in the near future" #Ukraine plans to stage an "armed provocation" against Transnistria, Moldova.Meaning #Russia is planning to attack and invade #Moldova and blame UkraineReally need a new playbook there #FckPutin pic.twitter.com/M8MjhVZi8r— Anonymous Operations (@AnonOpsSE) February 23, 2023Ministerul rus al apărării urmărește îndeaproape situația de la granița Ucrainei cu Republica Transnistria și este gata să intervină în cazul în care vor apărea schimbări ale situației din teren", se arată în comunicatul transmis de Rusia.Este genul de intoxicare folosită de Rusia ca pretext pentru invadarea unor teritorii precum Crimeea sau Georgia.Autoritățile de la Chișinău au transmis spre mediatizare următorul apel: "Facem apel la calm și invităm publicul să urmărească sursele oficiale și credibile ale Republicii Moldova. Instituțiile noastre cooperează cu partenerii străini și în cazul unor pericole la adresa țării vor informa neîntârziat opinia publică".