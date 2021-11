Israelul organizează joi, 11 noiembrie, un exercițiu național ca să evalueze cât de pregătită este țara pentru următorul val de COVID-19, a anunțat biroul prim-ministrului.

Acțiunea, despre care administrația a spus că se va desfășura sub forma unui „joc de război”, a fost denumit „Exercițiul Omega”, potrivit Jerusalem Post.Prim-ministrul Naftali Bennett a făcut deseori referire la „tulpina Omega”, următoarea variantă COVID-19, care nu a fost încă descoperită.„Statul Israel este într-o formă excelentă. Am învins valul patru și suntem pe punctul de a lăsa în urmă varianta Delta”, a declarat premierul. „În același timp, privim către viitor”, a adăugat el.Deși Ministerul Sănătății a raportat doar 475 de noi infectări cu SARS-CoV-2, în ultimele 24 de ore și numărul bolnavilor gravi a coborât sub 150, experții în sănătate publică spun că un nou val de contaminări ar putea să apară pe perioada iernii.Israelul permite accesul în țară al turiștilor vaccinați și elaborează reguli pentru vizitatorii care au fost vaccinați cu doar două doze, care ar putea alimenta posibilitatea ca noi variante ale virusului să pătrundă pe teritoriul său.La exercițiu vor participa oficiali de la nivel înalt și echipe din toate ministerele și sectoarele. Acesta va evalua gradul de pregătire în domeniile sanitar, legal, economic, securitate națională, călătorii și comunicare și va analiza anumite politici de reglementare a adunărilor, carantinei, turismului și altele. Exercițiul va fi condus de comandantul de Apărare Moshe Edri și va abea loc la Centrul de Management Național din Ierusalim."Deși în unele locuri de pe glob, situația pandemică se deteriorează, Israelul este în siguranță. Pentru a menține această stare și a continua rutina noastră zilnică, trebuie să luăm pulsul situației și să ne pregătim pentru orice scenariu”, a precizat Bennett. ...citeste mai departe despre " Israelul face pregătiri pentru următorul val al pandemiei. Acțiunea se desfășoară sub forma unui "joc de război" " pe Ziare.com