Motivul pentru care Joe Biden crede că SUA ”nu vor avea recesiune”. Cifrele care arată realitatea vor fi publicate la sfârșitul lunii iulie

Joe Biden FOTO / Facbeook The White House

Presedintele american Joe Biden a declarat luni ca tara sa nu va cunoaste recesiunea, desi cifrele de crestere care vor fi publicate la sfarsitul acestei saptamani ar putea arata ca economia s-a contractat pentru al doilea trimestru consecutiv, relateaza AFP.

"Cred ca nu vom avea recesiune", a declarat el jurnalistilor.Citand cifrele puternice de ocupare a fortei de munca, presedintele a spus ca spera intr-o aterizare usoara, in care tara "va trece de la aceasta crestere rapida la o crestere stabila".De asemenea, secretara Trezoreriei, Janet Yellen, si-a exprimat optimismul ca Statele Unite vor reusi sa evite o recesiune in urmatoarele luni, datorita starii de sanatate a pietei muncii si a consumului.O incetinire economica pare inevitabila, dar o recesiune "pur si simplu nu este compatibila cu tipul de piata a muncii pe care o vedem", a spus ea pe 19 iulie.Cresterea Produsului Intern Brut (PIB) american in al doilea trimestru va fi publicata pe 28 iulie. O recesiune este definita ca doua trimestre consecutive de crestere negativa. ...citeste mai departe despre " Motivul pentru care Joe Biden crede ca SUA "nu vor avea recesiune". Cifrele care arata realitatea vor fi publicate la sfarsitul lunii iulie " pe Ziare.com