O frizeriță a dezvăluit că primește bacșișuri uriașe datorită stilului ei unic de a-și tunde clienții.

Kara Vera, care conduce KarasFades, are o clientelă fidelă care apreciază specialitatea care a făcut-o să devină o senzație pe rețelele de socializare.Tânăra în vârstă de 26 de ani, din Chico, California, s-a mutat recent în Las Vegas, unde și-a extins serviciile.Ea este faimoasă pentru că poartă lenjerie intimă și stă în poala clienților în timp ce îi tunde.Prețurile pornesc de la aproximativ 100 de dolari pentru o tunsoare de bază sau o tunsoare a bărbii.Femeia spune că nu s-a așteptat niciodată ca cei pe care îi tunde să fie atât de darnici încât să ofere bacșișuri atât de mari."Cea mai mare sumă pe care am primit-o vreodată a fost 2.000 de dolari. Mă simt foarte bine. Înainte, cel mai mare bacșiș pe care l-am primit vreodată ca frizer obișnuit a fost de 100 de dolari", a povestit ea.Kara a dezvăluit și cum i-a venit ideea: "Mi-am dat seama că aș putea face bani din asta când m-am așezat pe prietenul meu pentru un videoclip TikTok, care a explodat și toată lumea în comentarii a întrebat despre serviciile mele. Am decis să tund în lenjerie intimă, stând în poalele clienților. Toată lumea a fost super respectuoasă cu mine. Oamenii vin pentru experiență și se bucură cu adevărat de ea" ...citeste mai departe despre " Frizerița care a primit un bacșiș de 2000 de dolari datorită felului ei unic de a tunde " pe Ziare.com