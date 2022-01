Care este prima țară din lume care intră în 2022

Kiribati este prima țară din lume care intră în 2022. Se va întâmpla la ora 12.00 (ora României).

Kiribati este cel mai mare stat din Oceania din punct de vedere al întinderii, având o suprafață de aproximativ 5.000.000 km² acoperită de ocean, dar aria uscatului reprezintă numai un mic fragment al acesteia, de numai 811 km², sub forma a 32 de mici insulițe.Țara numără aproximativ 100.000 de locuitori care se pot mândri cu titlul oficial de „țara soarelui răsare". ținând cont de convențiile care stabilesc fusul orar pe toată planeta. Republica Kiribati este unul dintre primele locuri de pe Pământ străbătute de primele raze ale Soarelui în fiecare dimineață. Fusul orar este cu 14 ore înaintea UTC – cel mai îndepărtat fus orar din lume.Kiribati este singurul stat situat în toate cele patru emisfere ale lumii. Ţara se află pe linia ecuatorului, având teritorii şi în emisfera sudică, şi în emisfera nordică. De asemenea, acest stat se întinde de-a lungul meridianului zero şi se găseşte în emisfera vestică, şi în cea estică. Din acest motiv, până în 1995, între insulele din estul ţării şi cele din vest, care se află la cele două extremităţi ale Liniei internaţionale a datei, există o diferenţă de fus orar de 23 de ore, În 1995, autorităţile din Kiribati au ajustat poziţia Liniei internaţionale a datei, astfel încât să reducă această diferenţă la doar două ore, iar întreaga populaţie să aibă aceleaşi zile lucrătoare.Are o singură şosea şi 23 de aeroporturiÎn Kiribati există o singură şosea, situată în capitala ţării, Tarawa, unde trăieşte aproximativ jumătate din populaţie. Şoseaua are doar 36 de kilometri şi face legătura dintre aeroportul situat în estul insulei şi portul situat în vest. Potrivit Băncii Mondiale, acest drum s-a aflat mulţi ani într-o stare foarte proastă. Conform unui raport publicat în 2016, şoseaua nu mai fusese reabilitată din anii 70, făcând deplasările riscante şi lente.În timpul sezonului rece, pe drum se aduna foarte mult praf, care le cauza localnicilor boli respiratorii.Din acest motiv, la finalul anului 2019, Banca Asiatică pentru Dezvoltare şi Banca Mondială au anunţat că au pregătit un proiect de reabilitare a drumului. Însă, deşi are o singură şosea, Kiribati are 23 de aeroporturi, dintre care două internaţionale.Riscă să fie înghiţită de apeAvând altitudine