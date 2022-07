McDonald's ridică prețul cheeseburgerului pentru prima dată în 14 ani. Lista produselor care se scumpesc: "Am amânat cât am putut"

McDonald's a majorat pretul cheeseburger-ului sau pentru prima data in mai bine de 14 ani, din cauza presiunilor tot mai mari ale costurilor.

Lantul de fast-food a spus ca restaurantele sale din Marea Britanie vor adauga intre 60 de bani (10p) si 1,20 lei (20p) la o serie de articole.Pretul unui cheeseburger a crescut de la 5,80 lei (99p) la 7 lei lei (1.19.lire)Companiile se confrunta cu costuri crescute pentru combustibil, salarii si ingrediente, preturile crescand la cel mai rapid ritm din ultimii 40 de ani.Intr-un e-mail adresat clientilor, directorul executiv al McDonald's Marea Britanie si Irlanda, Alistair Macrow, a spus ca compania se confrunta cu "alegeri dificile" in privinta preturilor sale."Intelegem ca orice crestere a preturilor nu este o veste buna, dar am amanat si minimizat aceste modificari atat timp cat am putut", a spus el, adaugand ca unele preturi nu au fost afectate.Unele preturi vor continua sa varieze de la un restaurant la altul, deoarece unele sunt operate de francizati, care pot stabili preturi pe baza recomandarilor de la McDonald's.Alte articole la care creste pretul includ mesele de mic dejun, cafeaua mare, cutiile de actiuni McNugget si upgrade-urile de la mese medii la mari, a spus compania.Daca pretul unui cheeseburger McDonald's ar fi crescut in functie de inflatie, acum ar costa 8,30 lei (1,41 lire sterline).McDonald's are peste 36.000 de restaurante in peste 100 de tari.Marti, 26 iulie, a anutat ca se ia in considerare daca sa adauge mai multe optiuni de meniu reduse, deoarece costul crescut al vietii, in special in Europa, a determinat ca unii clienti cu venituri mai mici sa cumpere produse mai ieftine si mai putine mese combinate mari, potrivit BBC.Compania a raportat o crestere a vanzarilor globale de 9,7% pentru cele trei luni pana la sfarsitul lunii iunie, comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut.Razboiul din Ucraina a crescut costul combustibilului si al alimentelor, inflatia din Marea Britanie - ritmul la care preturile cresc - atingand 9,4% in iunie, cel mai ridicat nivel din ultimii 40 de ani.Unele firme trebuie, de asemenea, sa mareasca salariile pentru a atrage si retine personalul, cu locurile de munca vacante aproape de niveluri record. Cu toate acestea, cresterile salariale nu tin pasul cu cresterea costului vietii.Companiile din intreaga lume ...citeste mai departe despre " McDonald's ridica pretul cheeseburgerului pentru prima data in 14 ani. Lista produselor care se scumpesc: "Am amanat cat am putut" " pe Ziare.com