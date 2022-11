Ministrul de Externe al Ucrainei, despre criza electricității provocată de Rusia: „Este cel mai bun moment pentru a face dragoste și a te bucura de viață”

Ministrul de Externe al Ucrainei, Dmitro Kuleba, a declarat, într-un interviu pentru pentru publicația spaniolă Cadena Ser, că aproximativ 40 la sută din infrastructura energetică a Ucrainei este distrusă de Rusia, iar din această cauză sunt frecvente pene de curent.

„De fapt, cred că probabil natalitatea în Ucraina se va îmbunătăți din cauza acestor pene de curent, pentru că oamenii trebuie să stea acasă fără nicio capacitate de a face ceva, fără lumină. Așa că acesta este cel mai bun moment pentru a face dragoste și a te bucura de viață. Și vorbesc serios, pentru că ucrainenii găsesc întotdeauna o cale de ieșire din cele mai dificile circumstanțe. Cunoaştem prea bine pagubele, durerea și moartea pe care Rusia le aduce cu ea. Deci este mai bine să supraviețuiești cu moralul ridicat și fără electricitate, decât cu moralul distrus și să cedezi în faţa Rusiei", a declarat Kuleba, întrebat dacă atacurile rusești asupra infrastructurii de bază care afectează viața de zi cu zi ar putea submina moralul ucrainenilor.Potrivit timpul.md, ministrul de Externe al Ucrainei a oferit interviul publicației spaniole la sediul Ministerului Afacerilor Externe din Kiev, care nu avea căldură din cauza războiului.„Suntem pentru acest interviu aici, în Ministerul Afacerilor Externe, și este destul de frig. Și admir faptul că porți doar cămașă și e frig, pentru că suntem deconectați de la sistemul de încălzire. Ieri nu am avut alimentare cu apă la clădire și am avut și pene de curent, am rămas fără electricitate în clădire. Și acesta este doar un exemplu al consecințelor atacurilor rusești asupra infrastructurii critice. Până în prezent, 40% din infrastructura energetică a Ucrainei este deteriorată, grav avariată sau distrusă de Rusia. Este foarte mult. Dar facem față acestei provocări", i-a spus Kuleba reporterului.