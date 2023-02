Nou pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, pe agenda G7. ”Vom pleda pentru o întărire a acestora”

Miniştrii de finanţe din Grupul statelor puternic industrializate (G7) au pe agenda de discuții de joi, 23 februarie, căderea de acord asupra unui nou pachet de sancţiuni economice împotriva Rusiei, în condiţiile în care a trecut un an de la debutul războiului din Ucraina, transmite AFP.

Reuniunea, la care vor participa în special Franţa, SUA şi Japonia, va avea loc în marja reuniunii miniştrilor de finanţe şi a guvernatorilor băncilor centrale din G20, care va fi organizată la Bengaluru, sudul Indiei."În cadrul G7, vom pleda pentru o întărire a sancţiunilor economice împotriva Rusiei", a prevenit încă de luni ministrul francez al Economiei şi Finanţelor, Bruno Le Maire. "Aceste sancţiuni economice sunt eficiente, ele au permis reducerea la jumătate a veniturilor petroliere ale Rusiei", a afirmat oficialul francez înainte de plecarea sa spre India.La rândul său, adjunctul secretarului de stat al SUA, Victoria Nuland, a dat asigurări că SUA şi partenerii lor din G7 pregătesc "un nou pachet important" de sancţiuni împotriva Rusiei în jurul datei de 24 februarie, când se împlineşte un an de la invazia rusească din Ucraina.Cu toate acestea, o sursă din Ministerul german de Finanţe a minimalizat şansele ca la reuniunea de joi să fie adoptată o decizie cu privire la noi sancţiuni împotriva Rusiei.SUA, Uniunea Europeană şi aliaţii lor au impus sancţiuni drastice Rusiei, după invadarea Ucrainei, vizând cel mai înalt nivel al statului rus, precum şi industria, băncile şi sectorul petrolier rusesc.Reuniunea de joi a miniştrilor de Finanţe din G7 are loc înaintea reuniunilor de vineri şi sâmbătă a miniştrilor de finanţe şi a guvernatorilor băncilor centrale din G20, unde vor fi abordate în special măsuri pentru a face faţă efectelor economice ale războiului din Ucraina dar şi o eventuală reducere a poverii datoriilor pentru cele mai sărace ţări.Analiştii sunt de părere că orice discuţie cu privire la războiul din Ucraina este un subiect delicat pentru India, ţara organizatoare a reuniunii G20, având în vedere că autorităţile de la New Delhi nu au condamnat invazia. În paralel, Rusia nu a confirmat încă dacă va trimite un reprezentat la reuniunea G20.Ministrul rus al Afacerilor Externe, Serghei Lavrov, urmează să participe săptămâna viitoare la New Delhi la o reuniune a miniştrilor Afacerilor Externe din ţările G20, eveniment la care ...citeste mai departe despre " Nou pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, pe agenda G7. ”Vom pleda pentru o întărire a acestora” " pe Ziare.com