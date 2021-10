Previziuni catastrofale ale unui forum internațional extrem de important. Trei gaze cu efect de seră au atins cote fără precedent

Cu câteva zile înaintea reuniunii COP26 de la Glasgow privind schimbările climatice, experţii Organizaţiei meteorologice mondiale (OMM, o agenţie ONU) trag un nou semnal de alarmă.

În ciuda avertismentelor experţilor, previziunile privind încălzirea climei sunt mai departe catastrofale. Emisiile principalelor trei de gaze cu efect de seră – dioxid de carbon (CO2), protoxid de azot (N2O) şi metan (CH4) – au atins noi cote record anul trecut.„Epidemia de Covid-19 şi încetinirea activităţii economice care a însoţit-o nu au avut niciun impact tangibil asupra emisiilor de gaze cu efect de seră", spun experţii Organizaţiei meteorologice mondiale (OMM). Mai mult de atât, concentraţiile au crescut mai repede decât media înregistrată în ultimul deceniu.În acest ritm, creşterea temperaturiilor la sfârşitul secolului va fi mai mare decât cele 1,5 până la 2°C prevăzute de Acordul de la Paris. „Nu avem de ales. Trebuie diminuate cât mai repede emisiile. Când statele promit că devin neutre în carbon, aceste angajamente trebuie să se concretizeze în ceva ce se vede în atmosferă. Dacă nu se vede nimic, cel puţin o încetinire a creşterii gazelor cu efect de seră, atunci nu putem vorbi de vreun succes în combaterea încălzirii" spune un expert de la OMM citat de agenţia France Presse.În pofida noilor angajamente în domeniul schimbărilor climatice asumate în ultimele săptămâni, lumea se îndreaptă în continuare către o încălzire ''catastrofală'' cu 2,7 ° C, a avertizat luni ONU, descriind ''tendinţe îngrijorătoare'' cu câteva zile înainte de conferinţa COP26 privind clima, relatează AFP.Angajamentele naţionale actuale asumate de 191 de ţări semnatare ale Acordului de la Paris ar putea avea ca rezultat ''o creştere a temperaturii cu aproximativ 2,7 ° C până la sfârşitul secolului'', departe de obiectivul Acordului de la Paris de a limita încălzirea cu sub 2 ° C, dacă este posibil până la 1,5 °C, comparativ cu epoca preindustrială.O altă îngrijorare vine de faptul că aşa-zisele puţuri naturale de carbon cum ar fi oceanele şi pădurile, nu mai reuşesc nici ele să-şi joace pe deplin rolul, acela de a absorbi gazele nocive. Lucrul este foarte vizibil în Amazonia unde o parte din pădure emite mai mult CO2 decât absoarbe. Dacă acest fenomen, încă puţin cunoscut, se amplifică, obiectivele Acordului de la Paris ar fi repuse în cauză.