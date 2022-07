Peste 1 miliard de dolari profit pentru marii producători de arme din SUA în ultimul deceniu. Cine au fost principalii clienți

Marii producători americani de arme au obţinut peste 1 miliard de dolari în ultimul deceniu vânzând arme de asalt în stil militar, potrivit unei investigaţii a Comisiei pentru Supraveghere şi Reformă a Camerei Reprezentanţilor, citată de CNBC.

O notă a Comisiei prezintă veniturile producătorilor şi strategiile de marketing pentru armele de asalt, concentrându-se pe mărcile de arme folosite în recentele atacuri armate în masă.Comunicarea a venit înaintea unei audieri de miercuri privind rolul industriei armelor de foc în violenţa generalizată cu armele din Statele Unite.Câştigurile din armele de asalt au crescut de peste două ori pentru mărci precum Smith & Wesson, Sturm, Ruger & Co. şi Daniel Defense, între 2019 şi 2021, potrivit constatărilor Camerei Reprezentanţilor.CEO-ul Sturm Ruger, Christopher Killoy, şi CEO-ul Daniel Defense, Marty Daniel, urmau să depună mărturie la audierea de miercuri.CEO-ul Smith & Wesson, Mark Smith, a fost invitat, dar a refuzat să participe.La audiere, preşedintele comisiei, reprezentantA Carolyn B. Maloney, democrată din New York, a declarat că Comisia va emite citaţii către Smith & Wesson şi alţi producători. Comisia a furnizat, de asemenea, venituri estimate că ar fi fost obţinute din arme de asalt începând cu 2012, anul în care un bărbat înarmat a ucis 20 de copii şi şase adulţi la şcoala elementară Sandy Hook din Connecticut: Smith & Wesson: 695 de milioane de dolari; Sturm, Ruger & Co: 514 milioane de dolari; Daniel Defense: 528 de milioane de dolari; SIG Sauer: A refuzat să raporteze; Bushmaster: 2,9 milioane de dolari (numai 2021).Numărul de decese recente în atacuri armate în masă a fost, de asemenea, enumerat pentru fiecare companie, arme de asalt de la toate cele cinci mărci fiind utilizate în cel puţin două masacre recente. Omul înarmat care a ucis 19 copii şi doi profesori în mai la şcoala elementară Robb din Uvalde, Texas, a folosit o armă fabricată de Daniel Defense.Mărcile în sine nu urmăresc decesele, rănile sau crimele care implică armele lor.Sig Sauer a spus comisiei că ”nu are mijloacele” pentru a urmări decesele. Ruger a spus că află despre incidente prin ”departamentul său de servicii pentru clienţi”, mass-media sau din procese ocazionale.”Aceste crime sunt probleme locale care trebuie rezolvate la nivel local”, a spus Daniel miercuri membrilor comitetului.Audierea a ...citeste mai departe despre " Peste 1 miliard de dolari profit pentru marii producători de arme din SUA în ultimul deceniu. Cine au fost principalii clienți " pe Ziare.com