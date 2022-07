Cum este primit în UE Planul Comisiei Europene de reducere a consumului de gaze: „Este total împotriva ideii de securitate energetică şi democraţie”

Tarile Uniunii Europene incearca sa atenueze planul Comisiei Europene care le cere sa utilizeze o cantitate mai mica de gaze, in timp ce Europa se pregateste pentru o iarna cu incertitudini de aprovizionare, de la principalul sau furnizor de gaze, Rusia, transmite Reuters.

Comisia Europeana a propus saptamana trecuta ca cele 27 de state membre UE sa-si reduca fiecare consumul de gaz cu 15% din august pana in martie. Tinta ar fi voluntara, dar Comisia ar putea sa o faca obligatorie in caz de urgenta a furnizarii de gaze.Bruxelles-ul a indemnat tarile sa reduca acum utilizarea gazelor, pentru a ajuta la umplerea depozitelor inainte de iarna si a avertizat ca este probabila o intrerupere completa a livrarilor gazelor rusesc.Dar planul UE s-a confruntat cu rezistenta unui grup de guverne, unele fiind categoric impotriva reducerilor obligatorii, iar altele nedorind sa lase Bruxelles-ul sa le controleze consumul de energie.Diplomatii din tarile UE discutau luni o propunere revizuita, inainte ca ministrii lor de energie sa incerce marti sa ajunga la un acord. Propunerea, vazuta de Reuters, ar mentine tinta voluntara pentru toate tarile de a reduce consumul de gaze, dar va oferi o serie de scutiri de la tinta obligatorie - ceea ce inseamna ca tarile s-ar confrunta cu diferite obiective obligatorii."Toata lumea trebuie sa contribuie in masura in care este posibil", a spus un inalt diplomat al UE, adaugand ca cea mai recenta propunere ar trebui sa acopere deficitul unei cereri de gaze de 45 de miliarde de metri cubi, care, potrivit operatorilor de retele de gaze din Europa, ar fi provocat de o intrerupere a livrarilor Rusiei in aceasta iarna.Inainte de a invada Ucraina, Rusia furniza 40% din gazele necesare UE, sau aproximativ 155 de miliarde de metri cubi pe an.Alti diplomati si-au exprimat ingrijorarea ca propunerea nu va fi insuficienta.Tarile UE si-au redus pana acum consumul combinat de gaze cu doar 5%, in ciuda lunilor de crestere a preturilor si a ofertei reduse din Rusia.Cea mai recenta propunere ar scuti de la obligativitatea reducerii consumului de gaze tarile fara legaturi la retelele de gaze ale UE, cum ar fi tarile insulare Irlanda si Malta. Statele cu volume mari de gaze stocate s-ar putea confrunta cu tinte mai mici, la fel ca si statele care exporta gaze catre alte tari, inclusiv Spania