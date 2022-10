Venitul care te plasează în pragul sărăciei în Italia, dar în România ești considerat pricopsit

În conformitate cu unele prevederi legale, venitul înregistrat al unei persoane de 1.000 de euro sau mai mic, este considerat în general pragul sărăciei în Italia.

Prin urmare, cei care primesc un salariu mai mic de 1.000 de euro, au dreptul la o serie de prestații și contribuții de stat. Aceștia beneficiază de asistență juridică gratuită, de indemnizația de invaliditate, dacă este cazul, scutirea de la taxele universitare de școlarizare pentru copii, al paisprezecelea salariu și la scutirea de la plata abonamentul TV.Cu toate acestea, nu există o regulă care să stabilească un singur prag pentru toate facilitățile prevăzute de lege: fiecare contribuție are pragul său. Dar toate se încadrează, mai mult sau mai puțin, sub pragul de venit de 1.000 de euro la lună, scrie rotalianul.roCu un salariu mai mic de o mie de euro pe lună, nu plătiți avocatul și costurile justiției, în caz de nevoie.Pornind de la tema justiției, pe baza celei mai recente actualizări, datând din 2015, asistența juridică este acordată celor care au un venit anual nu mai mare de 11.528,41 euro, cu puțin sub o mie de euro pe lună.În practică, cei care au nevoie de un avocat și se încadrează sub pragul de venit arătat mai sus, pot alege avocatul pe care îl doresc fără să-i plătească onorariul (care va fi plătit de stat). În plus, nu trebuie să plătiți unele taxe judiciare, cum ar fi contribuția unificată, mărcile, ștampilele, notificările. Accesul la curte este complet gratuit. De asemenea, avocatul nu vă poate solicita rambursări pentru cheltuielile de trai și deplasare. Dar dacă pierdeți cazul, judecătorul vă poate condamna să rambursați cheltuielile juridice adversarului și, în acest caz, nu există asistență juridică gratuită.La calculul respectării limitei de 11.528,41 euro, este necesar să se țină seama nu numai de veniturile primite de solicitant, ci și de orice alt membru al familiei care locuiește împreună cu acesta. Prin urmare, dacă persoana locuiește împreună cu soțul/soția sau cu alți membri ai familiei (de exemplu, părinții, chiar dacă sunt pensionari), se ia în considerare suma veniturilor obținute în aceeași perioadă de către fiecare membru al familiei, în plus față de cel al solicitantului. În consecință, un șomer care locuiește în continuare cu ambii părinți cu venituri (inclusiv pensie) nu poate beneficia de asistență juridică