Noul primar al New York-ului va încasa primele trei salarii în bitcoin: ”NYC va deveni centrul industriei criptomonedelor”

Primarul ales al New York-ului, democratul Eric Adams, a declarat joi că va încasa primele sale trei salarii în această funcţie în bitcoin şi că oraşul va deveni ”un centru al industriei cirptomonedelor”, transmite Reuters.

"În New York evoluăm întotdeauna în stil mare aşa că îmi voi încasa primele trei salarii în bitcoin atunci când voi deveni primar. NYC va deveni centrul industriei criptomonedelor şi al altor industrii inovatoare, care se dezvoltă rapid. Staţi să vedeţi!", a scris Adams pe Twitter.Adams, un democrat, va deveni în ianuarie al doilea primar de culoare al celui mai popular oraş din Statele Unite, după ce l-a învins pe republicanul Curtis Sliwa, fondatorul patrulei de siguranţă civilă Guardian Angels, în alegerile de marţi."Arată că bitcoin atrage un interes larg şi că îl puteţi include acum şi pe primarul din New York. Dar, până la urmă, Eric Adams nu este o persoană foarte influentă pentru a atrage oamenii care nu vor să se alăture criptoversului", a spus Edward Moya, analist senior la firma FX broker Oanda.Tweet-ul primarului ales democrat a fost un răspuns către primarul din Miami, Francis Suarez, care a scris într-un mesaj propriu pe Twitter că îşi va lua salariul în bitcoin.Suarez a fost reales marţi.Nu este prima dată când Adams răspunde Miami în legătură cu o competiţie de criptomonede între cele două oraşe.După ce a câştigat nominalizarea democrată în iunie, el a susţinut un discurs de victorie în care a promis că oraşul va deveni "centrul bitcoin", printre alte tehnologii, şi a adăugat: "Miami, ai avut şansa ta"."Vom deveni centrul ştiinţei vieţii, centrul securităţii cibernetice, centrul maşinilor cu conducere autonomă, al dronelor, centrul bitcoin. Vom fi centrul tuturor tehnologiilor", a spus el în timpul discursul victoriei.Suarez şi-a propus ca Miami să devină un hub pentru inovarea în criptomonede. Oraşul a colaborat cu CityCoins pentru a dezvălui "MiamiCoin" în august, un protocol care a trimis municipalităţii aproximativ 7,1 milioane de dolari, a scris Washington Post în septembrie.Eforturile de a transforma New York-ul într-un hub cripto ar putea atrage atenţia procurorului general din New York, Letitia James, care a lansat recent o campanie împotriva companiilor de criptomonede neînregistrate.Săptămâna trecută, James şi-a anunţat candidatura pentru f