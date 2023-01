Putin duce Rusia spre catastrofă anunță Yale: Țara are o gaură de 100 de miliarde de dolari

Războiul declanșat de Vladimir Putin în Ucraina acum mai bine de 10 luni s-a derulat în paralel cu folosirea de către președintele rus a energiei ca o armă împotriva Europei, însă acum bumerangul s-a întors împotriva Moscovei. Experții de la Universitatea Yale au anunțat că Putin conduce Rusia spre catastrofă, în timp ce țara primește o puternică lovitură economică de 100 de miliarde de dolari, pierderea provenită din veniturile din exporturile de gaze din Europa.

Eforturile lui Vladimir Putin de a șantaja Europa cu gaze au afectat economia rusă, în timp ce națiunile europene înlocuiesc cu succes produsele Moscovei, spun experții de la Universitatea Yale, potrivit Express.Rusia a pierdut 100 de miliarde de dolari (82 de miliarde de lire sterline) din veniturile din gaze din Europa, de la începutul războiului din Ucraina de anul trecut, iar analiștii spun că acest lucru va duce la o „catastrofă" pentru economia țării.O țară NATO blochează un proiect major, făcând jocul Rusiei: Un cadou pentru PutinExperții economici de la Yale Chief Executive Leadership Institute susțin că Rusia nu va putea înlocui veniturile pe care le obțineau din Europa. Jeffrey Sonnenfeld și Steven Tian de la Universitatea Yale, Statele Unite, au afirmat că Rusia nu poate înlocui Europa cu China, în timp ce bătrânul continent se îndepărtează de resursele energetice ale lui Putin.Înainte de invazia Ucrainei din februarie 2022, Rusia exporta aproximativ 83% din gazul său către UE. Blocul a importat 40% din gazul său din Rusia. Acum, Europa este aproape de valoarea de 0% din gazul de la Moscova, ceea ce duce la o scădere uriașă a veniturilor din gazele rusești.Steven Tian a explicat: „100 de miliarde de dolari este ceea ce a pierdut Rusia în ultimul an. Mergând înainte, rușii vor pierde și mai mult, deoarece în 2022 Europa încă mai cumpăra gaz de la Moscova".Un apropiat al președintelui rus: Putin se va retrage, el are 3 nume pentru a-l înlocui VIDEO„În viitor, Europa nu va mai avea nevoie niciodată de gazul rusesc. Toate acele 83% din gazul rusesc care au mers în Europa vor trebui să meargă în altă parte. Au fost 170 de miliarde de metri cubi pe care Rusia i-a trimis în Europa, comparativ cu doar 16,5 miliarde de metri cubi către China (în 2022). Adică mai puțin de 10% din ceea ce a trimis în Europa", a spus expertul.„Jumătate din bugetul guvernului rus