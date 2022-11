Regatul Unit anunță cea mai mare scădere a nivelului de trai din istorie. Câți ani vor trece până ce veniturile își vor reveni

Regatul Unit se află în recesiune, iar Produsul Intern Brut (PIB) urmează să scadă cu 1,4% în 2023, a anunțat joi ministrul britanic al Finanţelor Jeremy Hunt la prezentarea bugetului în Parlament.

”Regatul Unit, la fel ca alte ţări, se află în prezent în recesiune”, potrivit organismului public al previziunilor bugetare (OBR), a anunţat Hunt.Ministrul britanic al Finanţelor a prezentat măsuri de ”consolidare” bugetară în sumă de 55 de miliarde de lire sterline.Marea Britanie se confruntă cu cea mai mare scădere a nivelului de trai din istorie, odată cu creșterile galopante ale facturilor și prețurilor la alimente, scrie BBC. Inflația în Regatul Unit a ajuns la un record din ultimii 41 de ani, iar analiștii se așteaptă ca numărul de șomeri să crească cu peste jumătate de milion de persoane.Veniturile gospodăriilor vor scădea cu 7%Veniturile gospodăriilor – după ce se ia în calcul creșterea prețurilor – vor scădea cu 7% în următorii câțiva ani. Facturile la energie și alimente au crescut din cauza războiului din Ucraina și a pandemiei, iar acestea comprimă bugetele gospodăriilor. În plus, inflația trage în jos economia.Prețurile au crescut la 11,1% între octombrie 2021 și octombrie 2022, cea mai mare creștere anuală a inflației din octombrie 1981. De asemenea, o creștere mare și față de luna septembrie, când inflația era de 10,1%, a anunțat Biroul pentru Statistică Națională din Marea Britanie. OBR a declarat că inflația va continua să „erodeze salariile reale și să reducă standardele de viață” în acest an cu cea mai mare marjă înregistrată din 1956, când au început înregistrările.OBR se așteaptă ca veniturile gospodăriilor, după ajustarea la inflație, să revină la nivelurile din 2013. Apoi, va fi nevoie de șase ani pentru ca acestea să își revină, deși vor fi în continuare „cu peste 1% sub nivelurile anterioare pandemiei”, până în 2028. La această situație se va adăuga, potrivit OBR, creșterea ratelor dobânzilor, pe care Banca Angliei le-a ridicat deja la 3% pentru a încerca să lupte împotriva inflației.Reduceri de cheltuieli publice și măriri de taxe și impozite pe o scară fără precedentMinistrul britanic al finanțelor (cancelarul), Jeremy Hunt, a anunțat reduceri de cheltuieli publice și măriri de taxe și impozite pe o scară fără precedent pentru a acoperi uriașa gaură din ...citeste mai departe despre " Regatul Unit anunță cea mai mare scădere a nivelului de trai din istorie. Câți ani vor trece până ce veniturile își vor reveni " pe Ziare.com