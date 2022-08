Cum a ajuns România brusc pregătită să intre în Schengen. ”Până nu vedem toate cele 26 de state spunând ”da” e o problemă”

Romania este, din nou, "la un pas de spatiul Schengen". Autoritatile din tara anunta ca momentul este aproape, iar unele puteri europene isi arata sustinerea.

Cancelarul Germaniei, Olaf Scholz, si-a anuntat luni, 29 august, sustinerea pentru aderarea Romaniei, Bulgariei si Croatiei la spatiul Schengen, relateaza Reuters. Potrivit inaltului demnitar, cele trei tari indeplinesc toate criteriile tehnice pentru aderare si va "lucra pentru a le vedea ca membre cu drepturi depline".In urma cu patru ani si Frans Timmermans, prim-vicepresedintele Comisiei Europene isi declara sustinerea pentru aderarea Romaniei la Spatiul Schengen.De ce nu s-a mai produs aceasta aderare si cat de realist este sa speram acum la eliminarea cozilor de la granitele Romaniei, ne-au explicat profesorul Cristian Pirvulescu si expertul in securitate Hari Bucur Marcu.De mai bine de 10 ani Comisia Europeana propune aderarea Romaniei la SchengenPolitologul Cristian Pirvulescu sustine ca situatia din prezent difera de cea de pana acum. Acum vrea si Comisia Europeana ca Romania sa faca parte din Schengen."Olaf Scholz face parte din Consiliul European, Frans Timmermans era membru al Comisiei Europene. Comisia a propus de mai bine de 10 ani, in diferite formule, aderarea Romaniei la Schengen pentru ca a constatat ca din punct de vedere tehnic se indeplineau conditiile.Consiliul este cel care s-a impotrivit, in mod special Olanda. Germania sau Franta s-au impotrivit in mai mica masura.Au fost momente in care spre exemplu, in perioada de dupa 2016, in conditiile in care Romania a luat-o pe o panta iliberala, mai multe tari s-au impotrivit, dar Olanda a avut atunci obiectii foarte mari si nu din motive tehnice, ci de o cauza care este legata de MCV si anume din cauza coruptiei.Pentru ca noi, tehnic, putem sta exceptional, dar daca agentii vamali sunt coruptibili pentru ca salariile sunt mici, tot sistemul cade. Pentru ca noi devenim dintr-o data frontiera de est a spatiului Schengen, se muta granita din Ungaria in Romania si sunt mai multe responsabilitati in legatura cu traficul de droguri, de persoane, de bunuri etc.Toate aceste lucruri trebuiesc indeplinite, iar coruptia este o necunoscuta", a spus Cristian Pirvulescu.Pandemia de Covid a intarziat cu doi ani aderarea Romaniei