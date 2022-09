Primele efecte negative ale anunțului lui Putin: Rubla s-a depreciat brusc, iar bursa de la Moscova e în picaj

Moneda ruseasca a coborat miercuri pana la un curs de 63 de ruble pentru un dolar, revenind la cea mai redusa valoare din ultimele doua luni, iar actiunile companiilor rusesti au inregistrat scaderi de peste 10% dupa ce Vladimir Putin a ordonat prima mobilizare a rezervistilor dupa cel de doilea razboi mondial, informeaza Reuters.

Presedintele rus a anuntat miercuri o "mobilizare partiala" a rezervistilor, deschizand calea pentru o escaladare majora a conflictului in Ucraina, in timp ce razboiul a ajuns in a saptea luna, iar Moscova pierde teren pe campul de lupta. Ulterior, ministrul Apararii, Serghei Soigu, a precizat ca Rusia va mobiliza 300.000 de rezervisti pentru a-si consolida trupele in Ucraina.In jurul orei 7:08 GMT, rubla ruseasca inregistra o depreciere de 2,6%, fiind cotata la 62,18 unitati pentru un dolar, dupa ce anterior a scazut pana la 62,975 ruble pentru un dolar, cel mai slab curs de dupa data de 7 iulie. Moneda ruseasca s-a depreciat cu 1,7% in raport cu euro, care era cotat la 61,61 ruble, si 1,5% in raportul cu yuanul chinez, care se tranzactiona pentru 8,776 ruble.In paralel, indicii bursieri rusesti erau in picaj, in conditiile in care actiunile gigantilor energetici Rosneft si Gazprom afisau la un moment dat scaderi de aproximativ 12%.Indicele MOEX al bursei de la Moscova a atins cel mai scazut nivel de dupa data de 24 februarie, ziua in care Rusia a trimis zeci de mii de militari in Ucraina. Acest indice denominat in ruble afisa o scadere de 5,5% pana la 2.094,5 puncte, dupa ce anterior a atins un minim de 2.002,73 puncte.Indicele RTS, denominat in dolari, al bursei de la Moscova afisa si el o scadere de 8% pana la 1.061,9 puncte, cel mai redus nivel de dupa data de 27 aprilie.