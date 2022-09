Rusia a finanțat cu 300 de milioane de dolari partidele din peste 20 de țări, susțin serviciile de informații americane

În ultimii opt ani, Rusia a direcționat în secret peste 300 de milioane de dolari în conturile unor partide politice din peste 20 de țări cu scopul de a influența politica acestor state, se arată într-un raport al comunității de intelligence din Statele Unite, citat de The Washington Post.

Moscova plănuia să cheltuiască sute de milioane de dolari în plus ca parte a campaniei sale secrete de slăbire a sistemelor democratice și de promovare a forțelor politice globale considerate aliniate intereselor Kremlinului, potrivit analizei, pe care administrația Biden a comandat-o în această vară.Un înalt oficial american, care, la fel ca alți oficiali, a vorbit marți cu reporterii sub rezerva anonimatului, a declarat că administrația a decis să declasifice unele dintre constatările analizei în încercarea de a contracara capacitatea Rusiei de a influența sistemele politice din țările din Europa, Africa și în alte părți.„Prin această lumină asupra finanțării politice secrete a Rusiei și asupra încercărilor acesteia de a submina procesele democratice, anunțăm aceste partide și candidați străini că, dacă acceptă banii rusești în secret, putem și îi vom demasca", a declaratoficialul.Printre țările în care au fost identificate astfel de activități se numără Albania, Muntenegru, Madagascar și, potențial, Ecuadorul, potrivit unei surse din administrație familiarizată cu această chestiune.Oficialii au indicat o țară asiatică, pe care au refuzat să o numească, unde au spus că ambasadorul rus a dat milioane de dolari în numerar unui candidat la președinție. Aceștia au spus că forțele legate de Kremlin au folosit, de asemenea, companii fantomă, grupuri de reflecție și alte mijloace pentru a influența evenimentele politice, uneori în beneficiul grupurilor de extremă dreapta.Înaltul oficial a declarat că guvernul american a detectat o creștere a finanțării politice secrete rusești în 2014. Analiza nu a abordat activitățile rusești în Statele Unite.Evaluările atât ale agențiilor de spionaj americane, cât și o anchetă bipartizană a Senatului au concluzionat că Rusia, sub conducerea președintelui Vladimir Putin, a lansat o campanie de interferență în alegerile prezidențiale din 2016 pentru a-l ajuta pe candidatul de atunci, Donald Trump.Publicarea detaliilor despre presupusa campanie de influență politică a Kremlinului are loc în con