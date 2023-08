Rusia a rămas în iulie cel mai mare furnizor de ţiţei al Chinei, arată datele publicate duminică de Guvernul de la Beijing, chiar dacă livrările ruseşti au scăzut de la nivelul record înregistrat anterior, deoarece discounturile mai reduse şi majorarea cererii interne au afectat exporturile Moscovei, transmite Reuters.

Luna trecută, livrările de ţiţei rusesc au crescut cu 13% faţă de iulie 2022, la 8,06 milioane tone metrice, sau 1,9 milioane de barili pe zi (bpd), potrivit cifrelor publicate de Administraţia vamală chineză.În primele şapte luni din acest an, Rusia a livrat Chinei 60,66 milioane tone de ţiţei, un avans de 25% faţă de perioada similară din 2022.În iulie, livrările din Arabia Saudită, de 5,65 milioane tone de ţiţei, au scăzut cu 14% faţă de iulie 2022, şi cu 31% faţă de iunie 2023.În pofida sancţiunilor occidentale şi a plafonării preţului ţiţeiului rusesc, tipul de petrol ESPO, care se exportă în Asia, are un preţ apropiat de cotaţiile de referinţă ale petrolului, deoarece cererea puternică din India şi China erodează nivelul discountului în urma sancţiunilor.În iulie, livrările de petrol ESPO se comercializau cu un discount de 5-6 dolari per baril faţă de cotaţia barilului de petrol Brent din Marea Nordului, în timp ce în martie era un discount de 8,5 dolari per baril, conform traderilor.Cererea mai solidă din Rusia ar urma să ducă la o scădere generală a exporturilor ruseşti....citeste mai departe despre " Rusia rămâne principalul furnizor de țiței al Chinei. Exporturile Moscovei au fost afectate " pe Ziare.com