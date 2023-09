Rusia pregătește o nouă lovitură: Prețurile internaționale ale petrolului ar putea exploda până la sfârșitul anului

Piața internațională a petrolului este în acest moment mai fragilă decât pare la prima vedere și ar putea crea condițiile pentru noi majorări de prețuri până la sfârșitul anului, avertizează unii specialiști.

Deficitul zilnic de petrol pe piețele internționale se află pe o puternică tendință de creștere, în condițiile în care cererea tot mai mare nu este satisfacută de marii producători.Din contră, țările din OPEC+ pregătesc, sub influența Rusiei, reduceri suplimentare ale producției, care vor atrage creșteri de prețuri.”Piață fragilă”Opinia consensuală a analiștilor în acest moment este că prețurile petrolului vor rămâne aproape de nivelurile actuale, dar piața este ”mai fragilă decât pare”, susține Ben Luckock, directorul diviziei de tranzacții cu petrol a traderului internațional de mărfuri Trafigura group.Prețul țițeiului Brent este deja pe o tendință ascendentă după ce țările producătoare din OPEC+ au redus oferta de petrol, iar producția ar putea fi redusă în continuare, avertizează Luckock, citat de Bloomberg.”Un motiv important este determinat de investițiile insuficiente în producția de petrol nou”, a spus traderul, care merge mai departe cu avertismentul: Ratele mari ale dobânzilor fac mai scumpă păstrarea petrolului în depozit.”Puneți-le pe toate împreună și aveți o piață care este susceptibilă de creșteri ale prețurilor.”, susține Luckock.Iar fenomenele meteo extreme din întreaga lume, în special temperaturile mai ridicate, a avut un impact material asupra rafinăriilor și a fiabilității operaționale a uzinelor, influențând negativ suplimentar oferta de produse petroliere.”Căldura a creat probleme uriașe pentru rafinăriile din Europa și America (în această vară – n.r.), cu mai multe întreruperi și probleme care sunt mai greu de rezolvat.”, mai spune reprezentantul Trafigura.Deficitul zilnic de petrol poate crește cu 50%În plus, sub influența și la insistențele Federației Ruse, marii producători de petrol din OPEC+ vor reduce suplimentar producția de petrol, așa cum a anunțat de altfel recent vice-premierul rus Alexander Novak.Traderii și analiștii se așteaptă ca Arabia Saudită să opereze reduceri suplimentare în luna octombrie, care nu vor rămâne fără urmări pe asupra prețurilor internaționale ale petrolului.Achipa de analiză a piețelor internaționale ale mărfurilor a Goldman Sachs estimează chiar că prețurile internaționale ale petrolului ar putea ajunge anul acesta la un vârf al ultimilor ani, în condițiile în care oferta vine tot mai puțin în întâmpinarea cererii.Deficitul zilnic de petrol pe plan internațional este în acest moment la 2 milioane de barili, dar, în condițiile în care cererea crește și marii producători nu se grăbesc să vină în întâmpinarea acestei cereri, din contră, reduc producția, deficitul zilnic ar putea crește la 3 milioane de barili până la sfârșitul anului.Prin urmare, prețul unui baril de petrol ar putea atinge din nou și chiar depăși pragul de 100 de dolari....citeste mai departe despre " Rusia pregătește o nouă lovitură: Prețurile internaționale ale petrolului ar putea exploda până la sfârșitul anului " pe Ziare.com