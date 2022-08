O rusoaică dezvăluie condițiile mizere în care trăiește cu o pensie mai mică de 150 de euro. „Sunt foarte mândră că locuiesc în țara care produce cel mai mult gaz” VIDEO

O femeie din Rusia a înregistrat un videoclip cu realitățile triste pentru cetățenii obișnuiți ai țării în care „se produce cel mai mult gaz”.

În timp ce Moscova amenință că va îngheța exporturile de combustibil către Europa, oamenii de rând din Rusia abia dacă adună banii pentru a cumpăra gaz.Autoarea filmului se plânge de prețul lemnelor de foc și al buteliilor cu gaz. "Mi-au adus lemne de foc pentru 24.000 de ruble (aproximativ 2.000 de RON). Acestea sunt pentru un an", explică rusoaica, arătând spre o grămadă de lemne.Femeia spune că, în plus, trebuie să cumpere încă 6 butelii de gaz în fiecare an pentru a găti mâncarea. Pe fiecare ea dă 1.250 de ruble (100 RON).„Sunt foarte mândră că locuiesc în țara care produce cel mai mult gaz", spune cu tristețe autoarea videoclipului, arătând cum trăiesc majoritatea concetățenilor Rusiei.Ea a spus și ce pensie de mizerie primește: 9.000 de ruble pe lună (720 RON). Chiar dacă această sumă este convertită în valută, conform cursului de schimb artificial stabilit în Federația Rusă, este mai mică de 150 EURO.