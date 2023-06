Șeful ONU vrea crearea unui organism internaţional de supraveghere a tehnologiei de inteligență artificială, după modelul agenției pentru energie atomică

Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a susţinut luni o propunere a unor directori al unor companii de inteligenţă artificială pentru crearea unui organism internaţional de supraveghere a AI, după modelul Agenţiei Internaţionale pentru Energie Atomică.

Tehnologia AI generativă care poate genera proză din mesajele text a captivat publicul de când ChatGPT a fost lansată în urmă cu şase luni şi a devenit aplicaţia cu cea mai rapidă creştere din toate timpurile.Inteligenţa artificială a devenit, de asemenea, un motiv de îngrijorare cu privire la capacitatea sa de a crea imagini deepfake şi alte informaţii greşite."Clopotele de alarmă cu privire la cea mai recentă formă de inteligenţă artificială – AI generativă – sunt asurzitoare. Şi sunt cele mai puternice de la dezvoltatorii care au proiectat-o. Trebuie să luăm aceste avertismente în serios", a spus Guterres reporterilor.El a anunţat planuri de a începe lucrările, până la sfârşitul anului, la un organism consultativ la nivel înalt pentru AI, care să revizuiască în mod regulat aranjamentele de guvernare a AI şi să ofere recomandări cu privire la modul în care acestea se pot alinia cu drepturile omului, statul de drept şi binele comun.Dar luni a adăugat: "Aş fi favorabil ideii că am putea avea o agenţie de inteligenţă artificială... inspirată de ceea ce este agenţia internaţională de energie atomică astăzi".Guterres a spus că un astfel de model ar putea fi "foarte interesant", dar a menţionat că "doar statele membre îl pot crea, nu Secretariatul Naţiunilor Unite".AIEA, cu sediul la Viena, a fost creată în 1957 şi promovează utilizarea în siguranţă, sigură şi paşnică a tehnologiilor nucleare, urmărind în acelaşi timp posibilele încălcări ale Tratatului de neproliferare (TNP). Are 176 de state membre.Creatoarea ChatGPT, OpenAI, a declarat luna trecută că un organism precum AIEA ar putea impune restricţii privind implementarea, verificarea conformităţii cu standardele de siguranţă şi urmărirea utilizării inteligenţei artificiale.Prim-ministrul britanic Rishi Sunak a susţinut, de asemenea, ideea şi a spus că doreşte ca Marea Britanie să fie casa reglementărilor globale de siguranţă pentru AI.Marea Britanie urmează să găzduiască un summit la sfârşitul acestui an cu privire la modul în care o acţiune internaţională coordonată poate