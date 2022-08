Turcia scumpește de 5 ori taxa pe care trebuie să o plătească navele care tranzitează strâmtorile Bosfor şi Dardanele

Guvernul turc va creste de cinci ori, incepand cu 7 octombrie, cuantumul taxelor pe care trebuie sa-l plateasca navele care tranziteaza stramtorile Bosfor si Dardanele, o majorare de pe urma careia veniturile Turciei vor creste de la 40 de milioane de dolari anual la 200 de milioane de dolari anual, au informat luni mass-media turce, preluate de EFE.

Majorarea taxelor este consecinta unei ajustari a pretului francului de aur, au declarat pentru agentia de stat Anadolu surse din Ministerul Infrastructurii.Traficul maritim prin Bosfor este reglementat de Tratatul de la Montreux, din 1936, care autorizeaza Turcia sa colecteze taxe in schimbul mentenantei serviciilor de semnalizare si salvare si a efectuarii de inspectii sanitare. Aceste taxe oscilau intre 0,38 si 0,59 franci de aur, in functie de tonajul ambarcatiunii. In conformitate cu Conventia de la Montreux, taxele au fost stabilite in franci de aur.Precedenta ajustare a taxelor a avut loc in 1983, cand Turcia a calculat valoarea francului de aur, unitate monetara abolita in 2003, la 0,8 dolari.Acum, Ministerul Infrastructurii a fixat valoarea taxei pe care trebuie sa o plateasca navele la 4,08 dolari, de cinci ori mai mult.Bosforul este traversat anual de circa 40.000 de vase comerciale, cu un volum total de 630.000 de tone, potrivit statisticilor oficiale.