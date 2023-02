Țările NATO sunt pregătite să vadă Ucraina ca parte a Alianței, dar principala condiție este victoria acesteia asupra Rusiei, care a început acest război. Acest lucru a fost anunțat de secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, la un briefing din 15 februarie.

„În ceea ce privește Ucraina, poziția NATO nu s-a schimbat: Ucraina va deveni membră a Alianței, dar acum accentul ar trebui să fie pe asigurarea victoriei Ucrainei în război”, a spus secretarul general.El a menționat că acum țările NATO ar trebui să ajute Ucraina să își protejeze suveranitatea și integritatea teritorială. Stoltenberg a subliniat că doar un stat suveran și independent poate deveni parte a Alianței, prin urmare singura modalitate de a integra țara în NATO este prin victoria asupra Rusiei.Șeful Alianței a mai subliniat că acum este foarte important să oferim Ucrainei toate tipurile de arme de care are nevoie pentru a-i învinge pe agresorii ruși.În plus, Stoltenberg a declarat că țările NATO lucrează deja cu Ucraina pentru a trece de la armele, doctrinele și standardele din epoca sovietică la standardele NATO. De asemenea, este important să se realizeze reforma securității și apărării, care va aduce țara mai aproape de aderarea la NATO.„Cea mai bună dovadă că sprijinul funcționează este succesul pe care Ucraina îl demonstrează pe câmpul de luptă”, a spus secretarul general.Secretarul general al NATO a adăugat că țările NATO lucrează cu conducerea Ucrainei pe probleme de transparență și responsabilitate.Reamintim, pe 13 februarie, secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoană, a declarat la Conferința de securitate de la München de la Berlin că Rusia nu are nicio dorință de a intra într-o confruntare directă cu țările NATO, deoarece va pierde în toți parametrii. ...citeste mai departe despre " ”Ucraina va deveni membră NATO după victoria asupra Rusiei”. Jens Stoltenberg spune răspicat ceea ce Putin nu ar vrea să audă " pe Ziare.com