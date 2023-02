Ucraina are nevoie de sute de mii de drone. A început marea mobilizare a producătorilor interni

Ministrul ucrainean al apărării, Oleksi Reznikov, susţine că forțele de apărare ale Ucrainei au nevoie de sute de mii de vehicule aeriene fără pilot.

Oficialul a subliniat că s-a întâlnit cu peste 100 de dezvoltatori și producători ucraineni de drone. La invitația lui Reznikov, la întâlnire au participat viceprim-ministrul şi ministrul transformării digitale Mihailo Fedorov, ministrul industriilor strategice, Pavlo Riabikin, și un reprezentant al Statului Major al Forțelor Armate ale Ucrainei.Reznikov a remarcat importanța sprijinirii producţiei de drone autohtone, în special a celor de tip aer-sol-apă. „Este vorba atât despre reglarea artileriei, cât și despre provocarea de daune inamicului, livrarea de arme neletale, evacuarea răniților etc. În acest moment, Forțele de Apărare ucrainene au nevoie de sute de mii de drone. Activităţile pentru satisfacerea acestor nevoi continuă.În opt luni de război la scară largă au fost permise operațiuni efectuate de drone într-un număr mai mare decât în ​​ultimii cinci ani. Repet – independența complexului militar-industrial este unul dintre factorii capacității de apărare a țării. Iar în prezent, unul dintre domeniile cheie ale Ministerului Apărării este dezvoltarea și sprijinirea pieței de drone ucrainene" – a afirmat Oleksi Reznikov.Aparatele de zbor fără pilot sunt probabil cea mai semnificativă dezvoltare tehnologică folosită în conflictele armate moderne. Iată câteva dintre dronele care zboară peste câmpurile de luptă ale războiului din Ucraina.Aerorozvidka R18Octocopterul R18 fabricat în Ucraina e proiectat special pentru lansarea de bombe de mici dimensiuni. Drona nu are decât componentele esențiale, pentru a-i spori capacitatea de transport de aproximativ 5 kilograme. Chiar și trenul de aterizare a fost îndepărtat, ceea ce înseamnă că are nevoie de o platformă pentru a decola și de un „prinzător" uman pentru a ateriza.R18 poate zbura fără lumini pe întuneric, folosind camere cu senzori termici pentru a depista trupele și vehiculele inamice. Mai multe înregistrări video făcute cu octocopterul ucrainean arată tancuri rusești distruse de grenade perforante ieftine dotate cu aripioare produse prin imprimare 3D.Dronele cu opt elice de tipul R18 sunt mult mai fiabile decât cele cu patru elice, mai comune, pentru că dacă unul din motoare e distrus, sau se defectează, un octocopter