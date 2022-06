Undă verde pentru Croația. Țara trece oficial la moneda euro, la mai puțin de zece ani de la integrarea în UE

Liderii Uniunii Europene au convenit vineri, 24 iunie, ca Croatia se va alatura grupului de tari care folosesc euro, ceea ce va duce la un total de 20 de tari care impart moneda europeana, incepand din ianuarie.

"Euro este expresia monetara a destinului nostru comun si a facut parte din visul nostru european", a declarat presedintele Consiliului UE, Charles Michel, care a prezidat un summit al liderilor blocului de la Bruxelles. "Acum, visul devine realitate pentru Croatia", a adaugat el, potrivit Associated Press.The euro is the monetary expression of our shared destiny and has been part of our European dream.Now the dream comes true for Croatia.Congratulations, dear @AndrejPlenkovic, as #Croatia is now set to join the euro area. pic.twitter.com/DxrwK7Gosw- Charles Michel (@CharlesMichel) June 24, 2022In urma discutiilor cu parlamentarii UE si Banca Centrala Europeana, procesul se va incheia cu adoptarea asteptata in iulie a trei acte legislative care vor permite trecerea la moneda europeana. Croatia va adopta astfel moneda europeana la mai putin de 10 ani dupa ce a aderat la blocul comunitar, in 2013.