Uniunea Europeană vrea să importe gaz din Azerbaidjan. Ce prevede acordul

Comisia Europeană a propus ţărilor UE un acord cu Azerbaidjanul pentru a creşte importurile de gaze naturale şi a sprijini extinderea gazoductelor necesare pentru aceste importuri, potrivit unui proiect de document consultat de Reuters.

Memorandumul de înţelegere, care are nevoie de aprobarea guvernelor statelor membre şi ar putea să fie modificat, face parte din eforturile Uniunii Europene de a-şi reduce dependenţa de gazele naturale ruseşti, ca urmare a războiului din Ucraina."Părţile aspiră să sprijine comerţul bilateral cu gaze naturale, inclusiv prin exporturi spre Uniunea Europeană, via Coridorul Sudic de gaze, în valoare de cel puţin 20 de miliarde metri cubi pe an în 2027, în conformitate cu viabilitatea comercială şi cerere de pe piaţă", se arată în documentul consultat de Reuters şi care este datat 11 iulie.Anul trecut, conducta Trans-Adriatică (TAP), porţiunea finală a Coridorului Sudic de gaze, a adus peste opt miliarde de meri cubi de gaze naturale din Azerbaidjan în mai multe ţări din Europa precum Italia.Documentul de lucru menţionează că ambele părţi vor încuraja finanţarea extinderii reţelei de conducte pentru a putea fi majorate livrările de gaze spre Europa, adăugând că astfel de investiţii ar trebui să permită, în viitor, transportul de gaze cu emisii reduse de carbon.În plus, majorarea livrărilor spre Europa ar cere Azerbaidjanului să îşi majoreze la rândul său producţia internă de gaze.Memorandumul de înţelegere subliniază importanţa "contractelor pe termen lung, predictibile şi stabile" pentru a oferi siguranţă producătorilor de gaze dar, în acelaşi timp, precizează că viitoarele contracte de gaze trebuie să fie în linie cu obiectivele climatice ale UE, care potrivit Bruxelles-ului prevăd o diminuare a utilizării gazelor naturale, mai ales după 2030.Ambele părţi ar trebui să îşi extindă acţiunile destinate reducerii emisiilor de metan, unul dintre principalele gaze cu efect de seră, în lanţurile lor de aprovizionare, inclusiv prin stimulente pentru colectarea gazelor care altfel ar fi emise în atmosferă.Acordul preliminar prevede, de asemenea, că UE şi Azerbaidjan vor examina dezvoltarea de interconexiuni de electricitate, pentru a promova energiile regenerabile, şi vor discuta comerţul cu hidrogen în viitor.Îngrijorările cu privire la posibilitatea unor noi reduceri ale livrărilor de gaze naturale ruse